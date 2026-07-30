Natalia Sette 30 JUL 2026 - 18:32h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el motivo por el que a partir de ahora hará una mayor cantidad de publicidades

Ana López pide ayuda por la complicada etapa que vive con Luca, su hijo en común con Borja González

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Borja González ha regresado de su viaje por Estados Unidos tras asistir a la gran final del Mundial. A pesar del gran viaje, el ganador de 'Supervivientes' ha tenido que hacer frente a ciertos imprevistos. Es por ello que ha querido pedirle perdón a sus seguidores por la cantidad de publicidades que verán en sus redes sociales.

Fiel a la transparencia que mantiene con sus seguidores, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha querido dar la cara en redes sociales para justificar el notable incremento de colaboraciones publicitarias en sus perfiles durante los últimos días, explicando los motivos con su habitual toque de humor.

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El influencer ha dejado claro que su estancia al otro lado del atlántico supuso un gasto considerable que no pudo amortizar durante su estancia. “Vengo del Mundial y allí no subí ninguna campaña”, ha comenzado justificando ante su comunidad para contextualizar la falta de ingresos durante esos días.

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A ese importante desembolso se le sumó la firme petición de la madre de su hijo tras perdonar su ausencia en su cumpleaños . “Estados Unidos es muy caro y me tocó comprarle a Ana un bolso muy caro también”, ha confesado de lo más sincero. Consciente de que la saturación de contenido patrocinado puede resultar molesta para parte de su audiencia, el valenciano ha pedido empatía a sus seguidores antes de que comiencen las críticas.

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“Así que si ahora me veis trabajar y subiendo alguna campaña de más, aunque para algunos no sea un trabajo, espero que me entendáis”, ha expresado. Lejos de esconderse, Borja ha catalogado de forma muy divertida el momento financiero que atraviesa tras sus vacaciones. “Estoy en operación recuperación económica, así que lo siento. Perdonen las molestias y gracias por su comprensión”, ha concluido entre risas.