Pedro Jiménez 18 JUL 2025 - 09:00h.

Susana Bicho y Gonzalo Montoya nos dejaron la ruptura más dolorosa de aquella primera edición: la cara de Mónica Naranjo lo dice todo

Las parejas míticas de 'LIDLT' que hoy quizás seguirían juntas si no se enfrentaban a la tentación

Compartir







Sin duda, si tenemos que describir de alguna manera cómo fue la hoguera de confrontación final entre Susana y Gonzalo a todos se nos viene a la mente un adjetivo: dolorosa. Aunque ambos fueron a la isla con la intención de fortalecer su relación, Susana acabó rompiendo con Gonzalo tras darse cuenta de que ya no estaba enamorada de él. Gonzalo, por su parte, se mostró muy afectado por la decisión de Susana, expresando una y otra vez su deseo de reconciliación. Pero ya no había marcha atrás.

Al verse, ambos tenían muchas cosas que hablar. Gonzalo había tenido actitudes de "tonteo" según Susana y así se lo hacía ver esta de manera constante. Gonzalo, por su parte, achacaba esas actitudes a su personalidad y a situaciones que muchas veces -la que era su pareja en aquel entonces- ya había visto de él. Pero sus justificaciones no le valían a la murciana.

Susana se sinceraba y Gonzalo no se lo creía

En un momento dado, Mónica Naranjo le hacía una pregunta a Susana clara y directa: "¿Estás enamorada de Gonzalo?". "No lo sé", confesaba esta, entre lágrimas y envuelta en serias dudas. "No lo sé, te lo juro. Sé que le quiero muchísimo y a veces no quiero confundirme y que por verlo mal, porque no quiero verlo mal, se confunda lo que yo siento. Quiero ser egoísta y seguir con la idea que tenía estos dos últimos días", decía una Susana que desvelaba que días atrás ya se estaba planteando si todo lo que hacía Gonzalo le dolía realmente o era porque ya "no sentía lo que tenía que sentir".

Las sinceras palabras de Susana no se acabarían ahí: "Yo vine aquí con la idea de recuperar la ilusión desde el principio y tengo que ser sincera y decir que, a día de hoy, yo no he recuperado esa ilusión", indicaba una Susana con los ojos totalmente vidriosos. Gonzalo "alucinaba" y le lanzaba él mismo la pregunta: "¿Acabas de decir que no sabes si estás enamorada de mí? ¿De verdad?", decía Gonzalo, que le aseguraba a Susana que le explicaría todo cuando acabara su aventura y salieran de allí.

"Aprende a escucharme. No sé qué me pasa. No me he puesto celosa", le decía Susana a Gonzalo, entre lágrimas, pidiéndole un tiempo a Gonzalo y llorando a mares. El andaluz no daba crédito. Mónica Naranjo le preguntaba a Gonzalo si quería abandonar la aventura solo o con ella y este no se lo pensaba: "No me imagino ningún día de mi vida sin ella". Y tocaba el turno de Susana, que Mónica Naranjo le hacía la misma pregunta, a lo que esta respondía que se quería ir sola "con una conversación pendiente con él".

Una dolorosa ruptura

El drama estaba servido: Gonzalo se levantaba pronunciando múltiples veces "no por favor" y Susana, destrozada, se quedaba como una estatua y llorando. "Gracias por tu sinceridad Susana", le decía Mónica Naranjo a Bicho, que se iba tapándose la cara con las manos de todo lo que estaba llorando.

En plano, un Gonzalo solo nos dejaba a todos sobrecogidos. Y es que, lo que ambos nos enseñaron es que muchas veces el amor se fuga y ahí no hay vuelta atrás: el dolor es compartido por ambas partes y el sufrimiento es mutuo. "No tío", decía una y otra vez Gonzalo, totalmente en shock por lo ocurrido y por la dolorosa ruptura que acababa de protagonizar junto a Susana.