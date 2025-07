Laura Ceballo 14 JUL 2025 - 09:00h.

Esta fue la hoguera más determinante para Susana: fue el punto de inflexión de su relación

Durante su paso por 'La isla de las tentaciones', Susana Molina vio diferentes actitudes de Gonzalo Montoya que le hicieron replantearse su relación. En un princpio, tuvo miedo de que su pareja le fuera infiel pero, según iba avanzando el programa, se dio cuenta de que el problema era otro: no le gustaba cómo actuaba en muchas ocasiones.

Fue en esta hoguera cuando Susana experimentó un antes y un después en su relación. La exparticipante de 'Gran Hermano' decidía ver las imágenes de Gonzalo junto a sus compañeras: "A ver qué perlita suelta", decía anticipando lo que iba a ver.

El vídeo que aparecía en la tablet mostraba a su entonces novio dsifrazado de mujer y diciendo frases que ella no compartía para nada. Y no solo eso, también aparecía diciendo a uno de sus compañeros, Álex, los "melones" que tenía su "parienta", Fiama.

Al finalizar las imágenes, Susana tomó la palabra y fue muy clara desde el primer momento: "Me parece de ser muy corto, de no tener ni una neurona. Hacer esos comentarios sabiendo que lo voy a ver... Es que no sé qué se le pasa por la cabeza, no sé si tiene serrín, no sé qué le pasa", comenzaba.

Susana: "Me parece igual de grave que un beso"

Y, acto seguido, se sinceraba frente a Mónica Naranjo y le explicaba lo que le estaba ocurriendo: "Yo aquí vine muy obcecada con una posible infidelidad, con si le veía con una chica. Pero ahora mi problema no está siendo con una chica, es otro problema. Actitudes que estoy viendo con él que no me gustan nada. Me parece igual de grave que un beso con una chica o cualquier otra cosa", continuaba.

"Yo no me imagino un futuro con una persona así", zanjaba haciendo públicas sus dudas sobre la continuidad de su relación. "Tía, qué payaso", comentaba con sus compañeras al finalizar.