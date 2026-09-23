Celia Molina 23 SEP 2026 - 10:44h.

La cantante cambió la letra de 'El Último Vals', que también interpretaba Leire Martínez, para contestar a su comentado anuncio

Amaia Montero habla como nunca del "infierno" que vivió: "Quería irme de este mundo, irme con mi padre en ese momento"

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Tras la publicación del anuncio protagonizado por Leire Martínez, en el que ésta publicita una máquina de luz pulsada mientras lanza varias indirectas sobre su salida de La Oreja de Van Gogh, la respuesta de Amaia Montero no se ha hecho esperar.

Leire quien, tras su abrupto abandono del grupo, escribió una catártica canción en la que se reivindicaba como artista (Mi Nombre) ha usado el humor y la ironía para hablar de su nueva vida como artista en solitario, en un spot lleno de referencias, más o menos explícitas, a 'LODVG'.

"Hay un momento en la vida en el que te lanzas a ir por libre. A veces, no tienes claro como empezar, pero acabas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera. Tú solita y sin más manos. Al final, se trata de confiar en el proceso y ver cómo, poco a poco, recibes resultados. Bendito momento en el que decidí ir por libre", dice Martínez en el anuncio, antes de coger de una estantería una máquina de luz pulsada. "¿De qué os pensabais que estaba hablando?", añade después, con sorna.

"Cuando todo acabe y que acabe ya, por favor"

Un irónico speech al que hay que añadirle los continuos guiños que hay a su antiguo grupo, como la similitud del primer plano del anuncio, en el que Leire sale tumbada en una cama de sábanas blancas junto a un vaso, con una margarita dentro, con la portada de 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida'.

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La escena es exactamente igual, a falta de la fotografía que había al lado del vaso en la portada del disco, en la que aparecían también los compañeros del grupo. Además, mientras habla de su nueva libertad, Leire se levanta de la cama y cambia un jarrón de rosas rojas muertas, que bien podrían aludir a la mítica canción de 'La Oreja', y las sustituye por otras blancas, frescas y vivas.

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Horas después de que la exvocalista de 'LODVG' compartiera este vídeo en su cuenta de Instagram, Amaia Montero daba uno de los conciertos que tiene programados en el Movistar Arena de Madrid. Y, mientras cantaba 'El Último Vals', tema que también fue interpretado por Leire, modificó parte de la letra para decir: "Cuando todo acabe, y que acabe ya, por favor, solo tus pupilas sabrán que fue verdad", en lo que parece una clara contestación a las indirectas del comercial.

Aunque, en la sincera entrevista que dio para 'Despierta América', donde confesó que, durante la peor etapa de su depresión, deseaba "irse de este mundo", también aseguró que "a sus 50 años y, después de lo que he pasado, me importa un bledo lo que digan", parece que esta herida abierta de Leire con sus excompañeros sí que le afecta. Aún así, Martínez ha asegurado en sus últimas declaraciones, posteriores a la emisión del anuncio, que lo ha hecho porque en la vida "hay que reírse de uno mismo", destacando que su trayectoria no solo se reduce a su paso por La Oreja de Van Gogh.