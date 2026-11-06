Marta Castro cuenta el desastre que han hecho en la habitación de su hija tras meses de reforma

Natalia Sette 06 NOV 2026 - 13:37h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' cuenta indignada que han tenido que rehacer la habitación de la bebé por un fallo cometido por los obreros

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Marta Castro y Rodri Fuertes llevan meses viviendo un auténtico infierno con la reforma de su casa en Madrid. Desde junio su viviendo está patas arriba y todavía no han podido ni siquiera instalarse. Cada día se encuentran con algo nuevo que les impide avanzar. Ahora, la exconcursante de ‘GH VIP’ cuenta el desastre que han hecho en la habitación de su hija.

El 21 de junio la pareja dio comienzo a las grandes obras de su casa para dejarla a su gusto y convertirla en un hogar. Lo que no se esperaban en que la empresa contratada para el obra cometieran tantos errores, alargando el proceso hasta día de hoy. Tras meses de lucha, los padres de Covadonga tuvieron que despedir a los obreros y contratar a una nueva empresa.

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“Todo el tema de obreros no es por colaboración, contratamos a una empresa que ya saben que ha sido un desastre, y tuvimos que contratar a otra con la que estoy tremendamente agradecida”, ha coemnzado explicando la influencer. Por suerte, con esta segunda empresa parece que todo está avanzando por fin a buen ritmo.

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“El trabajo que hacen es impoluto e impecable. Están teniendo mucha paciencia en rehacerlo todo”, ha continuado explicando. Y es que la anterior empresa cometió tantos errores, que estos nuevos obreros han tenido que enmendar todo lo que estaba mal. Para ilustrar la pesadilla que han vivido, Marta cuenta qué le han pasado con la habitación de su pequeña.

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“Para que os hagáis una idea ¿Os acordáis que puse el papel de Cova? Tuve que poner papel en una pared que no quería porque estaba llena de barrigas y el armario no quedaba recto”, ha detallado la creadora de contenido. Cuando estaba todo terminado, el electricista se dio cuenta que en la habitación de la niña no había electricidad.

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Resulta, que para que el armario les encajara bien, los anteriores obreros habían cortado unos cables que eran imprescindible para dar luz a la habitación. Sin esos cables, ningún interruptor funcionaba. “Hemos tenido que quitar el armario y el papel también porque han tenido que picar la pared, un follón. Tenemos que volver a rehacerla”, ha contado completamente indignada.

Por suerte, estos nuevos obreros están trabajando a buen ritmo y solucionándolo todo. Marta está muy contenta al ver que la meta está más cerca que nunca y ha publicado una fotografía de cómo la nueva empresa ha dejado el baño. “Cuando lo he visto me han dado ganas de llorar”, ha dicho aliviada al ver resultados. Aunque todavía queda trabajo por hacer, el mudarse por fin a su hogar está más cerca que nunca y la pareja no puede estar más feliz y aliviada.