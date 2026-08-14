Lorena Romera 14 AGO 2026 - 12:19h.

El exconcursante de 'GH' ha recordado cómo fue el inicio de su relación con Marta Castro, hace 3 años

Rodri Fuertes habla sobre cómo es estar con una persona que ya tiene hijos

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Las redes sociales pueden ser el escenario perfecto para que salte la chispa, y si no que se lo digan a Rodri Fuertes y Marta Castro. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha sorprendido a sus seguidores al compartir el recuerdo que le ha enviado TikTok: la fecha exacta en la que se dieron el primer follow mutuo hace ya tres años. Un bonito "aniversario digital" que el madrileño ha publicado para homenajear el inicio de su relación.

Esta notificación ha devuelto al creador de contenido al momento exacto en el que sus caminos se cruzaron en el universo digital. Una simple interacción en redes sociales que sentó las bases de lo que, con el tiempo, terminaría convirtiéndose en una sólida historia de amor.

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Aunque este primer guiño fue a través de TikTok, Rodri Fuertes ha querido hacer partícipe a su comunidad de Instagram a través de sus stories. Junto a la foto de perfil de Marta Castro, la citada red social felicita al exconcursante de 'GH' por esos años de amistad en redes: "¡Feliz año 3 como amigos en TikTok".

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Aquel sencillo click en el verano de 2023 marcó el punto de partida de un vínculo que cambió sus vidas para siempre. Pero si algo ha enamorado a los seguidores de la pareja ha sido la forma en la que Rodri ha querido celebrar este 'aniversario digital'.

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Junto al pantallazo, el empresario ha publicado una tierna fotografía de la pierna de su recién nacida, acompañada de una frase que resume el momento que atraviesan juntos: "Tres años después, tenemos este muslo de pollo", etiquetando a Marta Castro, que también ha compartido esta imagen en sus redes.

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Así empezó su historia: de la discreción a su primera foto juntos

Este follow mutuo ha hecho que muchos echen la vista atrás y recuerden cómo confirmaron su relación en redes sociales. Fue tras la participación de Marta Castro en 'GH VIP', meses en los que su relación dio mucho que hablar. Para confirmar que seguían juntos e igual de enamorados, la pareja compartía en Instagram su primer posado juntos.

Desde ese momento, el avance de su relación ha sido a pasos agigantados. Tras consolidar su convivencia y formar un equipo inseparable -también junto al pequeño Hugo, el hijo que Marta Castro tiene junto a Fonsi Nieto-, la pareja dio el paso más importante de sus vidas: ampliar la familia. Tras un proceso que no fue fácil y para el que tuvieron que recurrir a tratamientos de fertilidad, la pareja daba la bienvenida a Covadonga el pasado mes de abril.