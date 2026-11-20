Natalia Sette 20 NOV 2026 - 18:57h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha anunciado un importante paso que ha dado para mejorar su futuro profesional

Marina García hace saltar las alarmas de ruptura con Jesús Sánchez al publicar un misterioso mensaje

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Jesús Sánchez vuelve a demostrar que no le asustan los nuevos retos ni los cambios de rumbo en su vida. Tras haber puesto en marcha el pasado mes de julio su ambiciosa aventura gastronómica ‘¿A qué sabe España? ’, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha dado un paso más en su crecimiento personal y profesional y ha puesto en marcha un nuevo proyecto profesional.

El creador de contenido andaluz ha sorprendido a su comunidad al anunciar una nueva meta que llevaba tiempo rondándole por la cabeza. “Cada vez tengo más claro que nunca es tarde para empezar de 0”, ha comenzado diciendo con convencimiento a través de un video publicado en su perfil de Instagram.

Lejos de ponerse obstáculos por el ritmo exigente de su día a día, Jesús ha explicado las razones que le han llevado a dar este giro. “A pesar de que tengo 32 años, soy autónomo y tengo 1000 cosas en la cabeza, hay algo que tenía ganas de hacer desde hace tiempo”, ha confesado con emoción.

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El andaluz ha desvelado por fin en qué consiste esta nueva etapa formativa que acaba de emprender. “Quiero estudiar dietética así que me he apuntado”, ha anunciado entusiasmado. Para concentrarse y sacar el máximo partido a esta nueva aventura académica, el influencer ya ha preparado su propio espacio de estudio.

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“Me he hecho mi rinconcito en casa y miren mis primeras notas”, ha presumido mostrando unas calificaciones sobresalientes de 8,2, 9 y 10 que reflejan su implicación desde el primer día. El buen arranque en sus clases ha venido acompañado del apoyo constante de su pareja, Marina García. La influencer no ha dudado en mostrar su cariño y complicidad ante este nuevo paso de su chico.

Marina le ha dejado un comentario cargado de humor en el que le decía: “Llevo semanas intentando describir lo que tienes escrito en la pizarra . Te quiero”. Un detalle que muestra la cercanía y el apoyo mutuo que tienen en su relación tras superar su última crisis .

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Más allá de hablar de su experiencia con este nuevo reto, Jesús ha querido lanzar un mensaje motivador para quienes dudan sobre dar un cambio radical en su vida. Ha recordado que el futuro es incierto y que la vida da muchas vueltas, por lo que anima a no poner excusas por el tiempo o la edad.