Natalia Sette 11 JUL 2026 - 09:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores un proyecto en el que lleva meses trabajando y por fin se ha hecho realidad

Jesús Sánchez estalla tras su último vídeo con Marina García

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Jesús Sánchez atraviesa un momento de absoluta plenitud y felicidad en todas las facetas de su vida. Tras superar con éxito su última crisis con Marina García , el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sorprendido a su comunidad al anunciar el lanzamiento del proyecto más ambicioso de su carrera como creador de contenido, del que se siente inmensamente orgulloso.

Con mucha emoción, influencer ha compartido con sus seguidores el nacimiento de un proyecto propio con el que busca hacer algo completamente nuevo y conectar con su comunidad más que nunca. “Por fin puedo enseñároslo. Empieza ¿A qué sabe España?”, ha comenzado desvelando con entusiasmo, poniendo nombre y apellidos a un formato audiovisual que promete revolucionar la forma de entender el turismo y el buen comer en nuestro país.

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Para Jesús, no se trata simplemente de ponerse delante de la cámara y grabar video en diferentes partes de España, sino de enfrentarse a un reto que lleva meses en su cabeza y en su corazón. “Hay proyectos que simplemente se graban… y otros que te cambian por dentro. Hace meses decidí que quería descubrir a qué sabe realmente España”, ha confesado sobre el origen de esta idea.

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Detrás del resultado final que ya se puede disfrutar, se esconde un esfuerzo que ha requerido de un compromiso absoluto: “Desde entonces han sido horas planificando rutas, buscando esos bares y restaurantes de toda la vida, haciendo miles de kilómetros con mi coche y preparando cada detalle para que este momento llegara”.

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La premisa del formato sencilla: Jesús pretende adentrarse en la España más tradicional y descubrir cada rincón y cada plato de ella. “Voy a recorrer las 50 provincias de nuestro país, pero no para enseñaros las capitales ni los sitios de moda”, ha advertido el andaluz. El influencer quiere alejarse de los sitios de moda y del postureo y dar visibilidad a la España más rural.

“Quiero perderme por sus pueblos, sentarme en las mesas donde llevan cocinando igual toda la vida, conocer a su gente, descubrir su patrimonio y probar esos platos que forman parte de la historia de cada rincón”, ha detallado minuciosamente. El novio de Marina García se ha mostrado como un auténtico apasionado de nuestra cultura y, de manera muy especial, de la riqueza culinaria que nos define a nivel internacional.

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“Porque España no solo se visita. España se vive. Y, sobre todo… España se come. Creo de verdad que tenemos la mejor gastronomía del mundo”, ha asegurado tajante, reconociendo además el peso emocional que tiene este estreno para él: “Es el proyecto al que más ilusión le he puesto desde que empecé a crear contenido”.

Para comenzar por todo lo alto, Jesús ha estrenado el primer capítulo de la serie en la localidad extremeña de Zafra. En este debut, el creador de contenido ha interactuado directamente con los vecinos del municipio para preguntarles de primera mano qué es lo más típico del lugar.

Guiado por los consejos de los locales, Jesús se ha adentrado en las tabernas y restaurantes de la zona para degustar la comida autóctona, definiendo esta andadura culinaria como "el comienzo del viaje más bonito de mi vida". Con un firme compromiso hacia su audiencia, el creador promete no bajar el listón: “Voy a darlo todo para que sintáis que viajáis conmigo en cada parada, semanalmente viajaremos a una provincia de España”.