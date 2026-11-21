Cantabria elige el 29 de noviembre cinco diputados y cuatro senadores, como en 2023, y su Parlamento designa además un senador autonómico

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En noviembre de 2019, José María Mazón ocupó un escaño en el Congreso con la bandera del regionalismo cántabro. Siete años después, el partido de Miguel Ángel Revilla ha decidido no presentarse. El 17 de octubre, su Comité Ejecutivo rechazó concurrir al 29N por 39 votos frente a 14, y el propio Revilla votó en contra. Lo justificó por la “bipolarización” del momento, que hace muy difícil que el PRC “pudiera tener hueco”. También temía que un mal resultado dejara “lastrada la buena tendencia” que el partido espera para las autonómicas y municipales de mayo. Su candidata a la presidencia regional, Paula Fernández, calificó el escenario de “excepcional” y aseguró que el partido tiene “buenas expectativas para mayo”.

Sin los regionalistas, los cinco escaños cántabros vuelven a estar en juego entre los partidos de ámbito estatal.

Cinco escaños para una sola circunscripción

El decreto de convocatoria aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre asigna a Cantabria 5 diputados, los mismos que en 2023. Como comunidad uniprovincial, vota en una sola circunscripción. Las candidaturas son listas cerradas y los escaños se reparten en proporción a los votos de toda la comunidad.

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A 1 de enero de 2026, Cantabria tenía 517.611 electores. De ellos, 469.521 residían en la comunidad y 48.090 en el extranjero. Solo Santander reúne 162.097 electores, y 26.762 de ellos están inscritos como residentes fuera de España. Torrelavega, la segunda ciudad, suma 42.907.

Cuatro senadores elegidos y uno designado

En el Senado, Cantabria cuenta como cualquier provincia peninsular y elige cuatro senadores. La papeleta sepia permite marcar hasta tres nombres, porque el voto es nulo si se señalan más de tres candidatos o candidatas. Con ese sistema, la lista más votada suele llevarse tres escaños y la segunda, el cuarto. Es lo que pasó en 2023: el PP obtuvo tres senadores, con el 45,09% de los votos, y el PSOE uno, con el 34,78%.

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A esos cuatro se suma el senador autonómico, que designa el Parlamento de Cantabria. Corresponde uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes, y con una población de 597.067 personas, Cantabria se queda en uno. En julio de 2023, el Parlamento celebró un pleno extraordinario para elegir al senador de designación autonómica.

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Cómo votó Cantabria en 2023

Las generales del 23 de julio de 2023 dejaron un reparto de dos escaños para el PP, que ganó con 145.937 votos, el 42,09%; dos para el PSOE, con 115.554 votos, el 33,33%, y uno para Vox, con 48.788 votos, el 14,07%. Sumar, con 29.270 votos y el 8,44%, se quedó sin representación. En una circunscripción de cinco escaños, entrar exige bastante más que esa cifra.

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La participación llegó al 75,35%, casi diez puntos más que en noviembre de 2019, cuando se quedó en el 65,74%. En aquella convocatoria el PRC había obtenido un diputado con el 21,04% de los votos. En 2023 ya no se presentó. Revilla recuerda que en 2019 el voto regionalista pesaba más en el Congreso, cuando José María Mazón salió elegido diputado.

Siete candidaturas en liza

La Junta Electoral Provincial ha proclamado siete candidaturas. El PP presenta al Congreso a Isabel Urrutia y al Senado a Gema Igual. El PSOE presenta a Susana Herrán al Congreso. Para el Senado ha formado con Frente Amplio una candidatura conjunta, Senado de Progreso, encabezada por Paz de la Cuesta. Frente Amplio, que ahora integra a Sumar, presenta a Carmen Martín al Congreso. Vox repite con Emilio del Valle al frente de la lista al Congreso, y con José Joaquín Bengochea al Senado. Podemos presenta a Pablo Gómez al Congreso y a Mercedes González al Senado. Completan la oferta el Partido Comunista de los Trabajadores de España y el Frente Obrero, este último solo al Congreso.