Natalia Sette 23 NOV 2026 - 17:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' publica un tierno texto anunciando el gran paso que ha dado su pareja, Tony Spina

Marta Peñate reflexiona sobre el amor en su escapada a Fuerteventura junto a Tony Spina

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Marta Peñate ha publicado un tierno texto en sus ‘stories’ de Instagram donde muestra su apoyo a su pareja, Tony Spina. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se ha embarcado en un ambicioso proyecto profesional tras su increíble viaje a Estados Unidos y su chica no ha dudado en presumir de él y explicar de qué se trata.

La pareja, que lleva casi 6 años juntos, siempre se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y personales y esta vez no iba a ser menos. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha subido una imagen de Tony en un local en obras. “Lo he contado, pero para los que no lo sepáis: Tony para estar cerca de su familia abrió un restaurante italiano pequeñito en Madrid donde trabaja su madre y hermanos”, ha comenzado explicando.

Hace más de 5 años, Tony Spina abrió junto a su familia un restaurante llamado Abbracciame, especializado en pizzas hechas en horno de leña. Desde entonces, ha invertido muchas horas, dinero y esfuerzo en él. “Mi niño aprendió a hacer pizzas, a veces está de pizzero, otras de camarero ... ha trabajado MUCHO por su restaurante y su familia”, ha continuado diciendo Marta orgullosa.

El restaurante se sitúa en Las Rozas, Madrid, y acumula más de 900 reseñas con un 4,7 sobre 5, rozando la perfección. Lo que comenzó como un pequeño negocio familiar, ha terminado por conquistar el corazón y el paladar de muchas personas. Esto ha hecho que pueda dar un inmenso paso: “Todos sus ahorros los invirtió ahí. Les ha ido bien y ahora han cogido uno MÁS GRANDE”.

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Tanto Tony como su familia no pueden estar más felices con la aventura que les viene. Marta también ha contado que lo está ayudando en todo lo que puede. “Estamos de reformas, y le estoy ayudando con la decoración y con todo. Quiere decorarlo muy napolitano. Ya os enseñaré”, ha terminado diciendo, añadiendo un enorme: “Orgullosa de ti”.

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El estilo napolitano combina la riqueza teatral y ornamental del barroco italiano con la artesanía mediterránea, destacando por sus interiores cargados de detalle, maderas nobles, cerámica y escenografías llenas de vida. Marta ha prometido ir compartiendo todo el proceso con sus seguidores, entusiasmados por ver cómo quedará.