Celia Molina 24 NOV 2026 - 13:55h.

El luchador, que todavía no ha vuelto a competir desde el duro combate de la Casa Blanca, ha aparecido en redes con la bailarina

Ilia Topuria anuncia su vuelta a la UFC con un vídeo de una carta dedicada a su hijo Hugo: "Después de este infierno soy más fuerte"

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En diciembre del año pasado, comenzó para Ilia Topuria uno de los peores momentos de su vida. Su divorcio de la influencer Giorgina Uzcategui Badell, con quien tiene una hija pequeña, se hizo público y derivó en un cruce de denuncias que llevaron al luchador a retirarse temporalmente de la competición.

Según declaró en aquel momento, tras una denuncia que él mismo puso contra su exmujer por "extorsión" al no haber llegado a un acuerdo económico, ella presentó otra por malos tratos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles que, finalmente, fue retirada.

El divorcio se hizo efectivo y, justo cuando su vida personal comenzaba a remontar, Topuria participó, en el marco de la celebración del 80º cumpleaños de Donald Trump, en un combate en la Casa Blanca en el que Justin Gaethje le dio una paliza tal que le dejó sin visión y con toda la cara amoratada. Por culpa de dichas lesiones, el campeón tuvo que hacer, de nuevo, un paréntesis en su carrera, a la que, todavía hoy, no se ha podido reincorporar.

Es miembro del Ballet Nacional de Georgia Sukhishvili

Donde sí parece haber regresado es al mundo de las relaciones románticas, tras aparecer en las redes sociales una foto de él junto a la modelo y bailarina georgiana Lina Sitchinava. En la imagen se ve a Topuria besando a Sitchinava en la mejilla. Los usuarios afirman que, en un principio, la foto se publicó en la historia de Instagram de la sección 'Amigos cercanos' de ambos, pero que luego se hizo pública.

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Ninguno de los dos ha confirmado su relación, pero en las últimas semanas han circulado rumores de su romance, tal y como asegura el New York Post.

Sitchinava es conocida, principalmente, por formar parte del Ballet Nacional de Georgia Sukhishvili, una compañía con la que realiza giras y espectáculos llevando el folclore de su país a escenarios internacionales. Compagina sus estudios y su exigente agenda de ensayos con trabajos como modelo y una notable actividad en redes sociales, donde comparte sesiones fotográficas y vídeos de sus actuaciones folclóricas.

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La edad de esta bella modelo no está confirmada, ya que algunas fuentes afirman que tiene 19 años y otras, que tiene 23. En cualquier caso, parece ser mucho más joven que él, que tiene 29. De confirmarse su noviazgo, Topuria habría comenzado con ilusión una nueva etapa de su vida tras su controvertido divorcio, a la espera de recuperarse del todo del K.O. que sufrió en el combate de la Casa Blanca y subirse de nuevo al ring.