El fallo supone un avance relevante en un debate sobre hasta dónde debe prolongarse la obligación de los progenitores

La sentencia estima parcialmente el recurso de apelación presentado por el padre del joven

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La Audiencia Provincial de Jaén ha dictado una resolución en la que fija, en marzo de 2027, la extinción de una pensión alimenticia a un hijo mayor de edad tras haberse constatado que éste había abandonado sus estudios universitarios.

El fallo supone un avance relevante en un debate cada vez más presente en los juzgados de familia: hasta dónde debe prolongarse la obligación de los progenitores de mantener económicamente a sus hijos una vez alcanzada la mayoría de edad, especialmente cuando han finalizado los estudios y no existe una incorporación efectiva al mercado laboral.

La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Jaén el pasado 4 de noviembre, estima parcialmente el recurso de apelación presentado por el padre del joven.

El padre solicitó judicialmente la extinción de la pensión

El origen del litigio se encontraba en una pensión alimenticia que inicialmente ascendía a 170 euros mensuales y que, mediante una resolución judicial de marzo de 2024, había sido elevada a 300 euros para atender las necesidades del hijo mientras cursaba estudios universitarios en Murcia.

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Sin embargo, las circunstancias cambiaron sustancialmente ya que el joven, de 24 años, había abandonado aquellos estudios sin obtener la titulación y no había conseguido incorporarse al mercado laboral.

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Ante esta situación, el padre solicitó judicialmente la extinción de la pensión. En primera instancia, el Tribunal de Instancia de Andújar acordó reducirla nuevamente a 170 euros mensuales, pero rechazó suprimirla. La defensa decidió recurrir esta decisión, insistiendo en la necesidad de establecer un horizonte temporal razonable para una obligación que no puede convertirse en indefinida.

Las dos cuestiones analizadas por la Audiencia de Jaén

En el fallo, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia de Jaén analiza dos cuestiones fundamentales: la ausencia de relación entre padre e hijo y la situación académica y laboral del beneficiario. Sobre la primera, el tribunal considera que no existe prueba suficiente para atribuir exclusivamente al hijo la falta de relación familiar, por lo que descarta que este argumento permita extinguir la pensión.

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Sin embargo, sí introduce un criterio decisivo respecto a la segunda cuestión. La sentencia constata que el joven no trabajaba, estaba inscrito como demandante de empleo desde enero de 2026 y se había matriculado en diciembre de 2025 en un curso de Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Personas. No obstante, destaca que estas iniciativas se produjeron después de que el padre presentara la demanda, en noviembre de 2025.

A partir de estas circunstancias, la Sala considera que la protección económica de los hijos mayores de edad “no puede perpetuarse sin límite temporal cuando existen condiciones para avanzar hacia la autonomía personal y económica”.

Marzo de 2027 será el último mes en el que el padre le pasará la pensión

El tribunal recuerda que el derecho a percibir alimentos “debe atender a una situación real de necesidad” y que esta “no puede derivar de una actitud de pasividad o falta de aprovechamiento de las oportunidades formativas y laborales”.

La resolución mantiene la pensión de 170 euros mensuales durante un periodo transitorio, pero establece que marzo de 2027 será el último mes en el que el padre deberá abonarla. De esta manera, concede al hijo un plazo para completar su formación o acceder al mercado laboral de forma estable y continuada.

“El fallo constituye un pronunciamiento de interés para el derecho de familia y para aquellos progenitores que se enfrentan a situaciones en las que las pensiones alimenticias se prolongan más allá de la formación inicialmente prevista, sin una perspectiva clara de independencia económica”, ha valorado Jesús María Odériz Echevarría, el abogado de familia que ha defendido el procedimiento y ha conseguido que el tribunal revise la decisión inicial, que había mantenido la pensión sin establecer una fecha concreta para su finalización.