El hermano del rey Carlos III ha sido citado como testigo en el Tribunal Supremo de Londres, donde deberá declarar el próximo 14 de diciembre

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Rodeado de un sinfín de polémicas. Así se encuentra el expríncipe Andrés, quien vuelve a verse envuelto en un nuevo escándalo que ha terminado en los tribunales británicos.

Este pasado lunes, 23 de noviembre, el Tribunal Superior de Reino Unido ha confirmado que el hermano del rey Carlos III habría aceptado un "soborno" de 750.000 libras, casi 900.000 euros, en noviembre de 2019 procedentes de la cuenta bancaria de una empresaria turca.

Esta cantidad, según la versión de la mujer, le fue entregada como contraprestación por una supuesta ayuda para conseguir su pasaporte británico.

Los detalles

La operación ha vuelto a salir a la luz durante el proceso judicial que enfrenta a Nebahat Isbilen, la empresaria turca de 81 años perteneciente a una de las familias más acaudaladas de su país, con Selman Turk, quien fuera su asesor financiero.

La mujer acusa al empresario de haberse apropiado indebidamente de parte de su patrimonio y de haberla engañado respecto al destino de diferentes cantidades de dinero. Entre las transferencias investigadas se encuentra la que tuvo como destinatario al entonces duque de York.

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Según la última instancia de apelación para causas civiles en suelo británico, el hijo de Isabel II habría devuelto el importe meses después. Sin embargo, deberá comparecer el próximo 14 de diciembre en calidad de testigo en el juicio para dar su versión.

Así, el expríncipe, que no ha sido acusado de ningún delito, es el primer miembro de la familia real británica desde 1870 en recibir una citación para prestar testimonio ante el alto tribunal, tal y como indica el diario 'The Times'.

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Los hechos

Los hechos se remontan al 15 de noviembre de 2019. Ese día, 750.000 libras salieron de una cuenta bancaria de Isbilen en Hampden Bank, y llegaron directamente a una cuenta personal de Andrés Mountbatten-Windsor, que entonces todavía conservaba su condición de príncipe y el título de duque de York.

La mujer sostiene que Selman Turk le presentó aquella operación como un regalo que debía entregar a Andrés por una supuesta ayuda relacionada con la obtención de su pasaporte turco.

En su versión, el asesor le hizo creer que el antiguo miembro de la familia real británica había intervenido para facilitarle determinadas gestiones. Sin embargo, Isbilen considera que esa explicación era falsa y que Turk utilizó la operación para engañarla sobre el verdadero destino de su patrimonio.

Según la acusación, Turk le hizo creer que sus activos corrían peligro y que él podía trasladarlos a un lugar seguro, pero terminó desviando fondos hacia sociedades que controlaba o en las que tenía intereses.

La defensa del empresario ofrece una explicación muy diferente. Selman Turk niega haber actuado de manera deshonesta y sostiene que fue la propia Isbilen quien quiso entregar el dinero a Andrés. Según él, la empresaria esperaba que los contactos del entonces duque de York pudieran servir para ayudar a su marido, que llevaba años encarcelado en Turquía.

De hecho, los abogados de Turk sostienen que Isbilen conocía el propósito de la transferencia y que pretendía ganarse la buena disposición del miembro de la familia real británica. Su defensa llegó a argumentar ante el tribunal que la mujer sabía que el dinero se entregaba a cambio de un trato preferente, ya fuera para conseguir ayuda con su pasaporte o con su residencia en Reino Unido.

Andrés terminó devolviendo las 750.000 libras que había recibido. Según la documentación judicial, en marzo de 2021 los abogados de Isbilen se pusieron en contacto con el entonces duque de York y, después de esa comunicación, el dinero fue reintegrado.

A raíz de la devolución, la empresaria retiró la reclamación económica contra Andrés por esa cantidad. Sin embargo, mantuvo su acusación contra Turk por haberla engañado de acuerdo con su versión respecto al motivo de la transferencia.

Andrés tendrá que declarar ante el Tribunal Supremo

Por el momento, no hay nada que determine que Andrés cometiera un delito o que recibiera el dinero de forma ilegal, pero está previsto que el próximo 14 de diciembre comparezca ante el Tribunal Superior de Londres para prestar declaración como testigo.

El juicio, presidido por el juez Adam Johnson, comenzó el 23 de noviembre y está previsto que se prolongue hasta marzo.