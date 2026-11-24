Natalia Sette 24 NOV 2026 - 13:12h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se sincera sobre el peso que ha recuperado tras volver a la normalidad de su día a día

Arkano dedica unas románticas palabras a Ivana Icardi tras su acercamiento en 'Supervivientes All Stars'

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Ivana Icardi continúa compartiendo con total naturalidad los estragos físicos que está experimentando desde que regresó de Honduras . Tras haber soportado 52 días en los Cayos Cochinos y convertirse en la séptima expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ frente a Omar Sánchez, la argentina ha desvelado los kilos que ha recuperado tras su regreso.

Si hace apenas unos días la madre de Giorgia preocupaba a sus seguidores al confesar los inesperados problemas de vista con los que había aterrizado, llegando a bromear con que había vuelto "ciega" y teniendo que aumentar el tamaño de letra de su teléfono móvil, ahora la creadora de contenido ha puesto el foco en su peso.

A través de sus ‘stories' de Instagram, la cantante de 31 años, ha querido actualizar a su comunidad sobre cómo está siendo su recuperación alimentaria tras semanas de escasez extrema en la isla. Ivana ya había contado que en casi dos meses que estuvo bajó 9 kg debido a la falta de comida.

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“Por cierto, hablando de comida ... perdí 9 kg en SV y ya subí 6”, ha desvelado sin filtros ante sus fans. El paso por el reality de supervivencia supone un desgaste físico extremo en el que la falta de alimento provoca pérdidas de peso muy rápidas. Sin embargo, la vuelta a la normalidad suele traer consigo el temido efecto rebote cuando el cuerpo recupera sus hábitos habituales y vuelve a disfrutar de la comida sin restricciones.

Consciente de la rapidez con la que ha recuperado gran parte de lo bajado durante los 52 días de concurso, la hermana de Mauro Icardi ha reflexionado con su habitual sentido del humor y resignación. “Qué difícil perderlos y qué fácil ganarlos. La vida”, ha escrito junto a su confesión.

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Lejos de obsesionarse con la cifra o mostrar agobio por estos seis kilos recuperados, la influencer vuelve a demostrar la cercanía y espontaneidad que tanto valoran sus seguidores. Entre revisiones para cuidar su vista y el disfrute de volver a comer con normalidad, Ivana asume con filosofía los efectos secundarios de su exigente paso por ‘Supervivientes All Stars’.