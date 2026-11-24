Natalia Sette 24 NOV 2026 - 17:56h.

La ganadora de 'GH VIP' ha vuelto a utilizar el humor en su perfil de Instagram para hablar abiertamente sobre su soltería

Naomi Asensi aparece llorando en sus redes y admite estar pasando por un bajón emocional

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Naomi Asensi ha vuelto a utilizar el humor en su perfil de Instagram para desvelar el motivo por el que cree que sigue soltera. La que fuera ganadora de ‘GH VIP’ tuvo una breve relación con el futbolista Raúl Sánchez que se terminó poco después de hacerla pública . Desde entonces, ha permanecido en la soltería.

A pesar de los numerosos rumore que existen alrededor de su estrecha relación con Gerard Arias, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ no han confirmado nada por lo que a los ojos de su público, Naomi sigue soltera. La influencer lo ha corroborado publicando un ‘storie’ en el que da su versión de por qué está soltera.

Lejos de mostrarse afectada o preocupada por su situación sentimental, la valenciana ha tirado de autoestima y humor para explicar qué ocurre. “Si es que qué divertida y espontánea soy aparte de guapa e inteligente”, ha escrito con desparpajo. La creadora de contenido no ha dejado lugar a dudas sobre el listón que considera que debe cumplir quien quiera ocupar su corazón. “Si estoy soltera es xq ningún hombre merece tanto”, ha rematado con su característico tono irónico y despreocupado.

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Está claro que Naomi no tiene prisa por comprometerse y que prefiere disfrutar de su independencia hasta que encuentre a una pareja que verdaderamente merezca la pena. Tras tantas decepciones amorosas, la influencer quiere asegurarse de que sea el indicado antes de embarcarse en una nueva historia de amor.

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Desde que pusiera punto final a su corta historia con Raúl Sánchez, la creadora de contenido ha centrado su foco en su día a día y sus proyectos. Va al gimnasio varios días a la semana, comparte sus comidas, queda con amigos, hace algún que otro viaje y pasa mucho tiempo con su perrito Stitch. Todo esto mientras sigue compartiendo divertidas reflexiones con sus seguidores y forjando una estrecha relación con su comunidad.

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La ganadora de ‘GH VIP’ vuelve a demostrar que el humor es su mejor aliado para responder a las especulaciones. A base de frases ingeniosas, sigue marcando su propio ritmo y dejando claro que no se conforma con cualquiera.