Equipo Outdoor 25 NOV 2026 - 12:01h.

La exparticipante de 'Supervivientes' Jessica Bueno y la historia de su relación con Robert Mendoza antes de su entrada en 'GH VIP'

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Tras dejar atrás la relación con Luitingo, Jessica Bueno volvió a abrir las puertas de su corazón al conocer a Robert Mendoza. Lo que comenzó como una historia de amor discreta acabó consolidándose a lo largo de 2026 hasta convertirse en una relación marcada por planes familiares, constantes muestras de apoyo mutuo y ahora la entrada de Robert Mendoza en la casa de 'GH VIP'.

Las primeras informaciones sobre su romance llegaron a comienzos de 2026, pocos meses después de la ruptura definitiva de Jessica con el cantante. Aunque ambos optaron inicialmente por la prudencia, pronto trascendió que la modelo sevillana había recuperado la ilusión junto al productor musical onubense Robert Mendoza, un hombre alejado de los focos mediáticos pero con una importante trayectoria profesional y una conocida faceta familiar como padre de dos hijos.

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A medida que avanzaba el tiempo la pareja comenzó a mostrarse cada vez más cómoda con su relación. En marzo, Jessica dio un paso significativo al compartir públicamente imágenes junto a Robert, incluyendo un romántico vídeo en el que ambos aparecían besándose. Con aquel gesto confirmaba que todos los rumores que existían sobre su posible relación eran ciertos. A principos de año también llegó su primera aparición pública. Jessica y Robert posaron juntos en un evento, confirmando así que ya no tenían intención de esconderse más.

En abril disfrutaron de su primera Feria de Abril juntos, una cita muy especial para la sevillana. Las fotografías compartidas durante aquellos días mostraban a una pareja plenamente feliz. Apenas unas semanas después, durante la participación de Jessica en distintos proyectos televisivos, Robert volvió a demostrar su apoyo incondicional dedicándole mensajes públicos y detalles a distancia que no pasaron desapercibidos para sus seguidores.

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En verano llegaron las primeras escapadas románticas que ambos mostraron en redes sociales. Una de las más destacadas fue su viaje a Roma, una experiencia especialmente significativa para los dos. La propia Jessica confesó la ilusión que les hacía descubrir juntos la capital italiana, compartiendo varios momentos de complicidad en sus redes sociales.

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A pesar de la felicidad que mostraban públicamente, la relación también tuvo que convivir con las inevitables comparaciones con el pasado sentimental de la modelo. Las declaraciones de Luitingo sobre la nueva etapa de Jessica surgieron, aunque ninguno de los dos quiso alimentar polémicas.

La relación de Jessica Bueno y Robert Mendoza atraviesa uno de sus momentos más sólidos justo cuando el productor musical se enfrenta a uno de los mayores retos de su vida: 'GH VIP'. La modelo ha demostrado públicamente en numerosas ocasiones el orgullo que siente por su pareja y lo defenderá con uñas y dientes todo el tiempo que esté dentro de la casa más famosa de Telecinco.