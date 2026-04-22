Jessica Bueno posa con su novio, Robert Mendoza, en su primera Feria juntos

Natalia Sette 22 ABR 2026 - 19:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte una tierna fotografía con su chico en la Feria de Abril de Sevilla y ambos se dedican unas bonitas palabras

Jessica Bueno responde con firmeza al último movimiento de Kiko Rivera

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Jessica Bueno está viviendo una de las etapas más intensas de su vida. Tras romper su silencio en el plató de '¡De viernes!' para responder a los ataques de Kiko Rivera , la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha decidido refugiarse en la Feria de Sevilla para desconectar y celebrar el amor. Lo ha hecho acompañada de su pareja Robert Mendoza, quien se ha convertido en su mayor apoyo en estas semanas cargadas de polémicas.

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La pareja, que oficializó su romance a principios de año , ha querido compartir con sus seguidores un momento muy especial. Para ambos, esta Feria de Abril tiene un significado diferente al ser la primera que viven como pareja. “Primera Feria juntos, mi amor”, ha escrito Jessica en sus redes sociales junto a una fotografía en la que se les ve cómplices y felices.

Jessica y Robert han preferido disfrutar del evento en un ambiente más relajado y familiar. La modelo ha explicado que han optado por madrugar para aprovechar la tranquilidad del Real antes de que se llene de gente. “Qué bonita está la feria a estas horas que no hay mucha gente”, ha señalado la sevillana, añadiendo además su plan para la jornada. “Hemos venido tempranito hoy para comer aquí”, ha continuado diciendo.

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Como era de esperar, el look de flamenca de Jessica Bueno no ha pasado desapercibido, especialmente para su novio. El violinista, que no oculta lo enamorado que está, ha presumido de novia publicando una imagen de ambos en la que dedica un piropo de lo más romántico a la modelo. “Puede que sea, literalmente, la flamenca más bonita de la Feria... ¡y ella tan tranquila!”, ha puesto el músico con orgullo.

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