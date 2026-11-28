Antía Troncoso 28 NOV 2026 - 13:11h.

La ganadora de 'GH VIP' habla claro sobre la paternidad de Martín tras las críticas: “Nunca voy a pretender que Vicente sea su padre”

Adara Molinero, embarazada de 12 semanas, acude a una importante cita médica: "Estoy nerviosa"

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Adara Molinero habla por primera vez sobre el desagradable episodio que vivió en su quinta semana de embarazo. La que fuera ganadora de 'GH VIP 7' ha querido compartir públicamente cómo fue su experiencia al acudir a una consulta ginecológica, donde recibió una noticia que la dejó completamente desconcertada.

La influencer ha explicado que, pese a que han pasado cinco años desde su anterior embarazo, recordaba poco de aquella experiencia. Por eso, cuando comenzó a sentir presión en la pubis, acudió a consulta para comprobar que todo estuviera bien. Allí, según ha contado, le comunicaron que iba a sufrir un aborto al no poder apreciar todavía al bebé en la ecografía. Una situación que la descolocó: "Salimos descompuestos", ha recordado.

Adara ha explicado que fue su entorno quien le hizo ver que, con apenas cinco semanas de embarazo, todavía es pronto para ver al bebé en la ecografía: "Es algo normal que en la bolsa gestacional no se vea al bebé las primeras semanas". Una experiencia que le hizo plantearse presentar una hoja de reclamaciones a la ginecóloga, aunque finalmente decidió no hacerlo.

"No debería estar permitido", ha lamentado la influencer al recordar el episodio. También, ha aprovechado para criticar la manera en la que algunos profesionales tratan a las mujeres embarazadas, recordando que se trata de una etapa especialmente vulnerable: "Los sentimientos están a flor de piel, es cuando más sensible estás en todos los sentidos. Me parece que no se tiene en cuenta muchas veces".

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Adara Molinero habla sobre la figura paterna de Martín

Por otro lado, Adara Molinero ha querido pronunciarse sobre los comentarios que ha recibido después de compartir unas fotografías en las que aparecían tres calcetines navideños con los nombres de Martín, mamá y papá. La publicación generó algunas reacciones y críticas por la referencia a Vicente como padre, ya que Martín es hijo de Hugo Sierra.

Ante los comentarios, la exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado que, si en su casa llama a Vicente papá, es por que el bebé que espera sí que es hijo de él. Una aclaración con la que ha querido manifestar que en ningún momento pretende que su pareja actual ocupe el lugar del padre de su primer hijo:

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"Mi hijo necesita a su padre, es sano. Nunca voy a pretender que Vicente sea su padre, no es sano para él ni natural", ha explicado. Adara ha así en que Martín tiene a su propio padre y que nunca ha sido su intención sustituir esa figura: "