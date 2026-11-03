Natalia Sette 03 NOV 2026 - 13:02h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla con honestidad sobre cómo se está sintiendo durante el primer trismestre de su embarazo

Adara Molinero ya tiene el nombre elegido para su bebé en común con Vicente Romero

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Adara Molinero se ha sincerado con sus seguidores sobre cómo se está sintiendo. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ no está llevando bien el primer trimestre de embarazo. Tanto es así, que hace unos días anunció que había decidido no tener más hijos . Ahora, ha explicado el por qué lo está pasando tan mal.

Fue a mediados de octubre cuando la ganadora de ‘GH’ anunció que estaba esperando un bebé junto a su pareja, Vicente Romero. Desde entonces, la influencer no ha dejado de compartir todo el proceso de gestación con su comunidad virtual, tanto lo bueno como lo malo. Y es que Adara lo está pasando realmente mal.

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Para ilustrarlo, la creadora de contenido ha publicado un ‘reel’ en su Instagram mostrando “su nueva vida desde que está embarazada”. Adara aparece durmiendo, se despierta, se levanta de la cama, vuelve a bajar la persiana y se duerme de nuevo. “Decidme que no soy la única que está viviendo el primer trimestre así…”, ha escrito junto al video pidiendo consuelo a sus seguidores.

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Aunque este es su segundo embarazo, pues tuvo ya un bebé con Hugo Sierra en 2019, lo está experimentado de forma muy diferente. “Este embarazo está siendo TAN diferente al primero. Las náuseas no me dejan hacer prácticamente nada y el cansancio que tengo es increíble”, ha afirmado con sinceridad.

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Al cansancio extremo se le suman otros sentimientos como el “sentirse fea e irascible”. Mucho tiene que ver la cantidad de hormonas que se está tomando por ser un embarazo de fecundación in vitro. Hasta la semana 10, la influencer ha tenido que tomar progesterona diaria . Centrándose en lo positivo, Adara ha anunciado que está a dos días de dejar por fin las pastillas: “Últimos dos días de hormonarme hasta arriba y dejo las hormonas”. La exconcursante de ‘GH VIP’ espera que tras esto, los síntomas del primer trimestre disminuyan y deje de sentirse tan mal.

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Sus seguidores no han dudado en volcarse con ella y mandarle mensajes de ánimo y apoyo. "Ánimo Adara merece la pena, estás guapísima", "Es normal, ten paciencia princesa pero estás guapísima" o "Cuando pase la semana 10 estarás mejor" son algunos de los comentarios que ha recibido en respuesta a su 'storie' asegurando que se sentía cansada, fea e irascible.