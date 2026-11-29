Equipo Outdoor 29 NOV 2026 - 09:35h.

Compartir







Adara Molinero atraviesa, sin lugar a dudas, una de las etapas más dulces, plenas y ilusionantes de toda su vida a nivel personal. La presentadora de ‘GH: Al otro lado de la casa’ se encuentra disfrutando de un gran momento sentimental junto al futbolista Vicente Romero, con quien ha logrado construir una relación sólida y llena de complicidad.

Fruto de esta bonita historia de amor, la pareja espera con enorme entusiasmo la llegada de su bebé, un nacimiento muy esperado que supondrá el segundo hijo para la madrileña (que ya es madre de un niño fruto de su relación con Hugo Sierra) y que se convertirá, además, en el primer hijo en común para ambos, consolidando así el proyecto de familia que tanto deseaban formar juntos.

Tras compartir con gran ilusión una nueva ecografía de su bebé en redes sociales, Adara se mostró de los más sincera al explicar lo frustrante que es para ella que el 90% de los mensajes privados que recibe sean de personas que aseguran haber adivinado el sexo de su bebé.

Visiblemente molesta, la influencer ha decidido frenar en seco estas especulaciones con un contundente mensaje dirigido a su comunidad. Adara ha confesado sin filtros que el bombardeo constante de mensajes tratando de descifrar la imagen médica le genera una enorme presión: “Me resulta agobiante”.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Este estallido cobra especial sentido recordando el complicado camino que la madrileña y Vicente Romero han tenido que recorrer para lograr este embarazo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un embarazo muy deseado tras un duro camino médico

La pareja no ocultó en su momento las dificultades a las que se enfrentaron para concebir de forma natural, lo que los llevó a someterse a un duro tratamiento de fecundación in vitro cargado de desgaste físico y emocional.

A esto se sumaron algunos sustos médicos durante las primeras semanas de gestación que mantuvieron en vilo a la creadora de contenido, por lo que su única prioridad actual es la salud del bebé y vivir esta dulce espera con la mayor tranquilidad posible.