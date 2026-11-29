El futbolista ha sido uno de los invitados estrella en el Circuit Ricardo Tormo Cheste

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El reciente campeón del mundo con la selección española, Ferran Torres, ha aparecido por primera vez de la modelo Sara Sampaio en Cheste. El futbolista ha sido uno de los invitados estrella en el Circuit Ricardo Tormo Cheste, donde ha tenido el honor de agitar la bandera a cuadros que pondrá fin a la temporada de motociclismo.

Ambos hicieron su aparición subidos al Safety Car y se llevaron la atención de todos, ya que se trata de la primera aparición pública de la pareja en un evento oficial, después de semanas de rumores sobre su relación.

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Ferran y Sara han disfrutado desde el palco de varias de las carreras programadas en Cheste. Las cámaras de DAZN les han captado siguiendo de cerca la prueba de Moto2, convirtiéndose en las nuevas imágenes de la pareja.

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Torres y su vínculo con la Comunidad Valenciana

Torres ha llegado poco antes del mediodía al circuito y se ha hecho fotos con los fans que se han acercado a él. Así, ha visitado también a Marc Márquez antes de correr su última carrera en MotoGP. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez, ha querido saludar al futbolista, con quien ha intercambiado algunas impresiones sobre el partido que jugó con su actual equipo, el Paris Saint Germain, según informa 'El Levante'.

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El futbolista, que nació en Foios, mantiene un fuerte vínculo con la Comunitat Valenciana. Desde agosto de 2026 es embajador de la Generalitat Valenciana, tras la firma de un protocolo de colaboración con una duración de dos años.

La historia entre Ferran Torres y Sara Sampaio salió definitivamente a la luz a finales de octubre. Después de varios rumores en las redes sociales, ambos confirmaron su romance después de ser fotografiados juntos paseando de la mano por las calles de París. Desde entonces, la pareja ha generado una gran expectación.