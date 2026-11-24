La operación permite aliviar la difícil situación económica del club valencianista, donde se formó, y hacer frente con mayor solvencia el próximo mercado de fichajes de invierno

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El jugador del Paris Saint Germain y héroe de la selección española en el pasado mundial de fútbol, Ferran Torres, ha comprado el edificio de oficinas del Valencia CF, en el que se encuentra la sede del club che, por siete millones de euros.

Una operación que se hizo efectiva este lunes y que permite aliviar la difícil situación económica del club donde se formó y hacer frente con mayor solvencia el próximo mercado de fichajes de invierno, fundamental para cambiar la deriva deportiva del equipo que una temporada más está abocado a luchar para evitar el descenso.

La compraventa, adelanta por Valencia Plaza, incluye la totalidad del edificio, con una superficie de 5.000 metros cuadrados y situado en el número 2 de la Plaza del Valencia CF, a escasos metros del estadio de Mestalla. El inmueble consta de planta baja y cinco alturas y actualmente alberga las oficinas del club valencianista, que como parte del acuerdo alcanzado seguirá como inquilino de Ferran Torres hasta que se haga efectivo el traslado de la entidad a las nuevas oficinas que albergará el Nou Mestalla.

Declarado valencianista

Nacido en la localidad de Foios (Valencia), Ferran Torres se formó desde bien pequeño en la cantera del Valencia CF, donde destacó en todas las categorías hasta que con 17 años debutó en el primer equipo. Después de tres temporadas en su equipo de toda la vida, puso rumbo al Manchester City por 25 millones de euros, aunque siempre ha declarado públicamente su valencianismo, un sentimiento que también ha pesado en la inversión realizada por el jugador.

Con esta adquisición, Ferran Torres aumenta sus activos inmobiliarios en Valencia, donde cuenta en la misma zona de la ciudad con otro edificio de oficinas, un mercado altamente rentable en la ciudad del Turia donde hay una escasez estructural de este tipo de inmuebles que ofrecen una importante rentabilidad.