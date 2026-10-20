Leonoras, las pastas asturianas gourmet para la Princesa de Asturias: ¿de quién fue la idea?

Están libres de gluten para asegurar todo el mundo pueda probarlas: incluso la Princesa Leonor

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Leonor de Borbón y Ortiz ya tiene sus pastas. Son las Leonoras, un dulce gourmet elaborado artesanalmente desde Oviedo y concebido como un homenaje. Desarrolladas tras un exhaustivo proceso de I+D repostero de casi dos años, en el que han colaborado destacados obradores y cocineros de reconocido prestigio, la receta rinde tributo a la despensa asturiana. La elaboración utiliza la avellana, fruto y símbolo del paisaje interior asturiano, como base crujiente y estructurante, envuelta en una delicada cobertura de chocolate con leche.

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Libre de gluten

Además, la especialidad se ha formulado completamente libre de gluten para asegurar su accesibilidad universal. El diseño del dulce responde a un minucioso trabajo de identidad geométrica y simbólica: se presenta en tres piezas triangulares distintas que, al disponerse juntas en la mesa, forman visualmente una corona Real, disposición que inspira el propio logotipo de la marca.

Su presentación se completa con un estuche verde profundo y detalles dorados, cuya arquitectura y apertura tipo cofre evocan la tonalidad de los paisajes del Principado.

La iniciativa de dos ingenieros y docentes ovetenses

Detrás de las Leonoras se encuentra la iniciativa de dos ingenieros y docentes ovetenses: José Manuel Monje Melero y Enrique Ortea Varela, antiguos alumnos de la Fundación Masaveu con más de veinticinco años dedicados a la Formación Profesional de jóvenes bajo el estilo educativo salesiano.

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"Buscábamos una creación nacida en Asturias para homenajear la figura de la Princesa Leonor, un modelo de joven cercano y adaptado a los retos del siglo XXI, poniendo en valor su compromiso y dedicación” señala José Manuel Monje. Por su parte, Enrique Ortea subraya la vertiente formativa y el trasfondo institucional que impulsa esta propuesta gastronómica: "El proyecto responde al deseo de ensalzar la vinculación con el Principado y el valor inspirador de la heredera".

Es un pequeño homenaje gastronómico en la línea de la tradición dulcera de Oviedo para reconocer los valores de responsabilidad y dedicación que Leonor transmite a los jóvenes de toda España". La campaña de presentación y comercialización oficial arranca esta semana en Oviedo, situando a las "Leonoras" como un embajador gastronómico que une tradición, diseño contemporáneo y sentimiento de pertenencia en la gran cita anual de Asturias con el mundo.

Leonoras es un proyecto gastronómico independiente concebido, diseñado y comercializado desde Oviedo por la firma LEONORAS C.B. Fruto del trabajo artesanal de los profesores e ingenieros José Manuel Monje Melero y Enrique Ortea Varela, la marca ofrece pastas de avellana con cobertura de chocolate con leche en estuches de apertura singular