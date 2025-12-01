Redacción Gastro 01 DIC 2025 - 08:00h.

La dietista-nutricionista da las claves sobre cómo integrar en la dieta de los niños productos como las galletas o las palmeritas

Muchas veces cuando se trata de la alimentación infantil parece que hay que ser muy restrictivo para no caer en darles productos que contengan azúcar desde edades tempranas, cuando están en pleno desarrollo y adaptando y acostumbrando su paladar a diferentes sabores y texturas. Por eso muchos padres evitan a toda costa darles productos como galletas o palmeritas. ¿Hay que restringirlas? ¿Es alguna mejor que la otra?

Todo esto lo responde la divulgadora, dietista-nutricionista y doctora en Farmacia y autora del libro ‘El microscopio mágico. Misterio en el supermercado’ Marián García, más conocida en redes sociales como Boticaria García, en un nuevo vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’.

La experta es clara y aboga por la flexibilidad desde que son pequeños, sin prohibir nada porque eso puede desencadenar problemas de la conducta alimentaria. Para ello hay que hacer conscientes a los niños de aquello que están comiendo, y una palmera o una galleta de vez en cuando no va a suponer un problema en los más pequeños, tal y como Boticaria García expone durante el vídeo.

Cacao azucarado o puro

En el último vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’ Boticaria García explicaba cuál es el mejor cacao para incluir en la dieta de los más pequeños, si el azucarado o el puro, donde hay que buscar un equilibrio, ya que el puro, que va a ser más saludable, en paladares de niños puede resultar demasiado amargo. Por eso la experta indica que lo mejor es ir jugando con ambos tipos de cacao para ir adaptando el paladar progresivamente. Si quieres saber más, Marián García te lo explica con detalle en el vídeo.