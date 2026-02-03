Por qué a veces se pega la cáscara del huevo duro al pelarlo (y cómo evitarlo)

Daniel Brito 03 FEB 2026 - 16:30h.

Muchas veces al pelar los huevos cocidos te llevas parte de la clara pegada a la cáscara, algo que ocurre por la elección del tipo de huevo

Hay preparaciones de determinados alimentos que son tan conocidas que prácticamente se hacen en cualquier hogar por su facilidad y por la versatilidad que permite en la cocina ante la elaboración de diferentes platos. Entre esos están los huevos, que se pueden cocinar de diferentes formas y una de las más populares es hacerlos cocidos y luego esos huevos duros integrarlos de diferentes maneras en cualquier receta. Desde incluirlo en una ensalada, hasta hacerlos rellenos, en una ensaladilla rusa o para completar un plato de guisantes.

Pese a la simplicidad a la hora de hacer los huevos cocidos, la realidad es que te habrá ocurrido en más de una ocasión que al ir a pelarlos te llevas parte de la clara con la cáscara porque parece que están pegadas. El resultado termina siendo un desperdicio de parte de la clara y un huevo ya pelado poco estético.

El motivo por el que la clara del huevo se pega a la cáscara

¿Cuál es el motivo de que esto ocurra? Puedes pensar que son varios, como que el huevo no está del todo bueno o que no está lo suficientemente fresco, pero la realidad es otra. Como la nutricionista Daniela Lopilato explica en sus redes sociales, que sea complicado pelar los huevos se debe principalmente (y aunque parezca mentira) a que son demasiado frescos.

Cuando un huevo es muy fresco la experta explica que “la membrana interna está muy pegada, la clara es más ácida y no hay cámara de aire”. ¿El resultado de cocer un huevo muy fresco? Que al pelarlo te llevas trozos de la clara por delante.

De esta manera, la nutricionista expone que efectivamente los huevos frescos son peores para hervir en agua, ya que lo ideal cuando los quieres preparar de esa manera es recurrir a los huevos menos frescos, que lleven varios días guardados, pues así será no solo más fácil pelarlos, sino que también la cáscara se quitará sin llevarse parte de la clara durante el proceso.

Trucos para cocer los huevos

Sabiendo esto, la nutricionista Daniela Lopilato da varios consejos para hacer los huevos duros. El primero y más evidente, usar aquellos huevos que no sean muy frescos, además de añadirlos al agua cuando ya esté hirviendo, no desde un principio o si aún no ha empezado a burbujear el agua. Sobre el tiempo de cocción, asegura que con unos 9 o 10 minutos desde que se ponen en el agua ya hirviendo es suficiente.

Para después pelarlos la experta aconseja pasarlos por agua muy fría e incluso con hielo para facilitar el proceso, además de que lo más recomendable es empezar desde la base, la parte más ancha del huevo.