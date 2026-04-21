Rocío Ponce 21 ABR 2026 - 09:32h.

Analizamos su tostada preferida con expertos en nutrición para copiar, versionar y mejorar el desayuno de la presentadora

Álex González y su desayuno proteico con el que evita el picoteo impulsivo durante el día

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Lidia Torrent Anca ha conseguido en la última década convertirse en uno de los rostros más conocidos de nuestro país. La joven de 32 años, que saltó a la fama como colaboradora de 'Gran Hermano' y por ser hija de la famosa presentadora Elsa Anka, se ha consolidado en la pequeña siguiendo los pasos de su progenitora. Desde 2016 hasta 2023 fue copresentadora de uno de los programas de éxito de Cuatro, 'First Dates', compaginando esta labor con la de influencer e imagen de marcas.

En su perfil de Instagram cuenta con más de 340.000 seguidores, con los que comparte desde su día a día como mamá hasta sus rutinas fitness, qué come o diferentes eventos profesionales en los que participa. Recientemente, Lidia Torrent llamó nuestra atención con la foto de un desayuno de lo más interesante y por el que hemos preguntado a expertos en nutrición. Alejandro Canovas y Laura Gallardo, dietistas y nutricionistas de Nuteco, nos dan las claves de este desayuno equilibrado y delicioso de la presentadora por si quieres copiarlo en casa o pedirlo en una cafetería (como hizo ella).

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Por si te lo preguntas, Lidia acudió a una de las cafeterías más IN de Madrid. Un lugar de encuentro para amantes del café de especialidad, los brunch y las delicatessen de pastelería. Se llama Bô Coffee Madrid y está en el barrio de Chamberí (Espronceda, 16). No podrás dejar de hacer fotos a sus platos y probar todos sus cafés que la han llevado a estar en las listas de mejores cafeterías de España.

Desayunar fuera de casa

En la foto compartida en los stories de la pareja de Jaime Astrain, nos encontramos con una estampa de un desayuno compartido que hace la boca agua. Pan, aguacate, queso fresco, aceite, especias... "Es un desayuno con opciones sencillas, equilibradas y nutritivas para empezar el día. En la fotografía se aprecia una tostada de pan integral con aguacate y queso fresco cottage, aderezado con un toque de aceite de oliva y especias", cuentan a Gastro los expertos. Como profesionales, considera que este desayuno elegido por la presentadora es "una combinación muy completa desde el punto de vista nutricional".

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Para los dietistas y nutricionistas de Nuteco, el aguacate de la tostada "aporta grasas saludables beneficiosas para el sistema cardiovascular", mientras que el queso fresco "suma proteínas de calidad y calcio". Por su parte, el pan integral elegido por Lidia para desayunar "proporciona fibra, favoreciendo la saciedad y ayudando a mantener niveles de energía estables durante la mañana".

¿Qué combinación de especias lleva? "Vemos en este caso pimentón y pimienta. Pero puedes jugar con cúrcuma y pimienta, que ayudan a la desinflamación, o utilizar hierbas aromáticas como el orégano, perejil o cilantro, que le aportarían un toque de frescura", explican.

Pero, ¿es esta tostada una buena opción para desayunar cada día? "Este tipo de desayuno puede consumirse a diario dentro de una dieta variada, ya que ofrece un buen equilibrio entre macronutrientes. No obstante, es recomendable introducir pequeñas variaciones para enriquecer la alimentación y adaptarla a las necesidades individuales", nos responden Alejandro y Laura.

"En función del estilo de vida, este desayuno puede ajustarse fácilmente. En días de mayor actividad física, puede completarse con una pieza de fruta, mientras que en contextos de menor gasto energético se pueden moderar las cantidades de aguacate o aceite", añaden, teniendo en cuenta que Lidia es una mujer a la que vemos habitualmente practicando ejercicio y deportes como boxeo, pádel, running, etc.

Cómo versionar la tostada de aguacate

Entre las posibles alternativas para cambiar este desayuno sin tocar su base (pan + aguacate), que nos ofrecen, destacamos la sustitución del queso por huevo "para incrementar el aporte proteico". Pero también nos recuerdan los expertos que se pueden añadir semillas como chía o lino "para incorporar ácidos grasos esenciales" e incluso complementarlo con frutas y vegetales "como tomate o rúcula para aumentar la ingesta de vitaminas y antioxidantes".

También valoran la posibilidad de adaptar el tipo de pan según preferencias o requerimientos dietéticos e incluso eliminarlo y hacerlo aún más proteico incorporando yogur o huevos y frutos secos que sustituirían al aguacate. "El pan también puede ser sustituido por cereales integrales como avena o un muesli saludable con frutos secos y semillas", recomiendan los expertos de Nuteco.

En definitiva, se trata de una propuesta de desayuno práctica y saludable que encaja con las "nuevas tendencias de alimentación consciente", demostrando que es posible combinar sencillez, sabor y equilibrio nutricional en la primera comida del día.

El desayuno de Lidia en casa

Cuando no toma pan y se queda en casa, Lidia Torrent tiene otra receta ideal para desayunar. Esta vez, con una base de yogur griego natural, plátano, chía, frambuesas, coco rallado y granola eco.

Este bowl es, según la presentadora: "Sencillo, sabroso y saludable". Una receta rápida, fácil y de lo más fit con la que también arranca el día. Es un desayuno saciante y equilibrado porque incluye varios grupos de nutrientes, rico en proteínas, antioxidantes y fibra.