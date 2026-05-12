La pastelería a la que Samantha Vallejo-Nágera encarga su tarta preferida: "Una locura"

Rocío Ponce 12 MAY 2026 - 16:35h.

Te contamos todo sobre el obrador madrileño al que la chef ha encargado esta tarta tradicional decorada con fresas

Tartas de cumpleaños: cinco pastelerías donde las encargan los famosos

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Para la última celebración familiar que tuvieron en casa de Samantha Vallejo-Nágera, la chef no se puso manos a la obra en la cocina y encargó una tarta para que su hija soplase las velas. Pero no encargó una tarta cualquiera, ni tampoco lo hizo en una desconocida pastelería del barrio. Su elección fue un obrador que se ha convertido en uno de los preferidos de la jet-set, como un secreto gourmet bien guardado en la capital, pero que ya no es tan secreto porque sus deliciosas tartas y dulces ya han conquistado también las redes sociales.

La tarta que vuelve loca a Samantha Vallejo-Nágera es la pavlova de fresas, un icónico postre de merengue, crema y fruta fresca que rinde homenaje con su nombre a la famosa bailarina de ballet rusa Anna Pavlova y cuyo origen nos lleva hasta los años 20 y a la otra punta del mundo: a Oceanía. Allí, Australia y Nueva Zelanda se disputan quiénes fueron realmente los inventores de la pavlova, sin embargo, de lo que no hay dudas es de que parte de su secreto, el merengue, proviene de técnicas centroeuropeas, y de que ya es una receta global.

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Tan famosa que, mientras muchos se mantienen en su versión tradicional, otros juegan con los ingredientes, las formas y texturas para darle nuevas vidas... “Una locura”, dijo la chef sobre su pavlova, que para esa ocasión familiar confió en una creación de Casa Manjar en la que las fresas compiten en protagonismo con el dulce de leche en una versión sudamericana de esta tarta.

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Los que adoran esta receta clásica, destacan especialmente el contraste de texturas que consigue, crujiente por fuera y suave por dentro, pero también esa mezcla de sabores única y sugerente que, en algunos casos, puede modificarse cambiando las fresas por otras frutas. En la receta de la propia Samantha, de hecho, son tropicales: la fruta de la pasión, el mango, el kiwi, la pitahaya, la carambola, la papaya y la granadilla.

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La historia de Casa Manjar

Belén Barnechea (peruana) y Moira Laporta (chilena) se lanzaron, durante la pandemia, con una pastelería artesanal a domicilio en la capital llamada Casa Manjar. La primera, encerrada, no quiso hacer pan como todo el mundo y se pasó directa al recuerdo de las recetas de su abuela. Recuperarlas, actualizarlas y darles su toque personal ha conseguido que su proyecto, Casa Manjar, sea hoy en día uno de los lugares dulces a los que acudir cuando tienes una celebración.

Al principio incluso llevaban ellas mismas los dulces y tartas que les encargaban, poco a poco el negocio fue creciendo, gracias al boca a boca, los contactos y la capacidad para la comunicación y relaciones públicas de Belén, que antes de ponerse el delantal trabajó en marketing. Convertidas ahora en un obrador profesional, con un equipo formado por varias personas y más de 50.000 seguidores en redes sociales, han conseguido que Casa Manjar no solo sea un éxito en Madrid, sino también que cruce el charco a su país natal y tenga un homónimo en Perú.

Pero este obrador, al que pueden hacer encargos particulares y empresas, no es solo un descubrimiento de la conocida chef Samantha Vallejo-Nágera; otras caras conocidas de la alta sociedad como Sassa de Osma e Isabelle Junot (amigas de Belén) han sido sus embajadoras desde el inicio, aunque a sus tartas se han sumado fans como María Pombo y María de la Orden, entre otras caras conocidas del mundo de la moda y los influencers.

Producen de martes a sábado en su obrador en Tetuán, para reservar piden 48 horas de antelación y también puedes encontrar sus productos en Uber Eats y Glovo.

Qué pedirles

Además de la tarta que recomienda Samantha, sus cuchareables ("postres tradicionales en vasitos individuales") tienen todo lo que puedes pedir para una merienda, sea o no especial. Son una tarta en versión mini, la puedes comer a cucharadas de forma rápida y tienes para elegir entre su amplia variedad, como tres leches, carrot cake, red velvet, etc.

Por supuesto, sus deliciosos y populares alfajores. Fueron los primeros que comenzaron a vender, marcaron el inicio del proyecto, y siguen entre los best-seller de Casa Manjar. Su marquesa de limón, que Belén confiesa que fue la que utilizó para conquistar a su marido, es otra de las más recomendables. "Una mezcla perfecta de ácido y dulce tan ligera que parece una nube", dice la repostera. Y, por último, la receta que más piden a Belén (conocida ya como la pastelera de la jet set) y dos de los más vendidos: sus brownies y blondies.