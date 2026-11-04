Lía Gómez 04 NOV 2026 - 11:34h.

Rica en antioxidantes y con efectos sobre la circulación, hay una fruta que se ha demostrado mejor que la ciruela para el corazón en los estudios científicos

El mejor fruto seco para cuidar tu corazón en primavera

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Si uno piensa en la fruta reina dentro de una dieta saludable y buena para el corazón y la circulación sanguínea, seguramente la primera que se venga a la cabeza es la ciruela. Y es que durante años, la ciruela, especialmente la ciruela pasa, ha sido una de las frutas más recomendadas en este sentido. Sin embargo, la investigación científica más reciente está poniendo el foco en otra opción menos habitual en el consumo diario: la granada. ¿El motivo? Que su perfil nutricional y su impacto en la salud vascular la sitúan como una de las frutas más interesantes para proteger el corazón y prevenir enfermedades cardiovasculares.

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La fruta

La granada (Punica granatum) no es una fruta nueva, pero sí lo es, en este caso, el interés que cada vez más está despertando en la investigación científica. Su composición la convierte en un alimento especialmente rico en compuestos bioactivos, entre ellos polifenoles, flavonoides y antocianinas, todos ellos conocidos por su capacidad antioxidante.

Este conjunto de sustancias es clave para entender el papel que puede tener la granada a la hora de cuidar y mejorar nuestra salud. A diferencia de otras frutas más comunes, la granada concentra una elevada densidad de estos compuestos, lo que ha llevado a muchos expertos a considerarla un alimento funcional, es decir, con efectos que van más allá de la simple nutrición.

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Los beneficios

El principal valor de la granada se encuentra en el impacto que tiene sobre el sistema cardiovascular. Una investigación publicada en la revista científica Frontiers in Pharmacology destaca su capacidad para mejorar la función de los vasos sanguíneos y reducir el estrés oxidativo, dos factores directamente relacionados con el riesgo de infarto y otras patologías cardíacas. Entre los efectos más relevantes que señalan los estudios se encuentran la mejora del endotelio (que es la capa interna de los vasos sanguíneos), la reducción de la presión arterial y su posible papel en la prevención de la aterosclerosis. Además, algunas investigaciones apuntan a que su consumo puede influir de forma positiva en los niveles de colesterol y en la regulación de la glucosa en sangre.

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Estos beneficios explican por qué la granada empieza a situarse por delante de otras frutas tradicionalmente asociadas a la salud, como la ciruela, al menos en lo que se refiere al cuidado del sistema cardiovascular. Si bien, los expertos coinciden en que sus efectos deben entenderse dentro de una dieta equilibrada y no como una solución aislada.

Cómo consumirla

Uno de los puntos a favor de la granada es que resulta bastante fácil de incorporar en la alimentación diaria. La forma más habitual es consumir sus semillas frescas, que pueden añadirse a ensaladas, yogures o incluso platos principales, aportando un contraste de sabor y textura. También es cada vez más frecuente su consumo en forma de zumo, aunque en este caso se recomienda optar por versiones naturales y sin azúcares añadidos, para así mantenerla con más pureza a nivel de propiedades. Otra opción es utilizarla en recetas más elaboradas, como salsas o acompañamientos, donde su toque ácido puede equilibrar platos más grasos.

En cualquier caso, la realidad es que incluir granada en la dieta puede ser un gesto sencillo, pero con un gran impacto a largo plazo en cuanto a beneficios para la salud. En un contexto en el que la prevención cardiovascular es clave, especialmente a partir de cierta edad, pequeños cambios en la alimentación pueden marcar la diferencia, así que ya sabes: incluye la granada en tu alimentación y estarás ayudando a tu corazón y a tu circulación.