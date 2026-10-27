"Camptania", la casa de campo de Tania Llasera donde la cocina se ha convertido en uno de sus rincones favoritos

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La casa de campo, “Camptania”, de Tania Llasera es, sin duda, una vivienda pensada para ser vivida. La presentadora e influencer ha encontrado en el campo un lugar donde desconectar del ritmo cotidiano, disfrutar de la naturaleza y crear nuevos recuerdos en familia. Un proyecto muy personal que ha bautizado con un nombre tan original como significativo: ‘Camptania’, una combinación de las palabras campo y Tania que resume a la perfección la ilusión que ha depositado en esta nueva etapa.

La vivienda, que adquirió a una amiga, supone mucho más que una segunda residencia. Antes de convertirse en ese hogar acogedor que tenía en mente, la propiedad necesitaba una importante transformación. La periodista ha apostado por una vivienda que habla de su personalidad. Los materiales naturales conviven con piezas de inspiración retro, los tonos neutros se mezclan con pinceladas de color y los objetos cotidianos adquieren una dimensión decorativa.

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Entre todas las estancias renovadas, la cocina de Tania Llasera en ‘Camptania’ se ha convertido en una de las grandes protagonistas. La influencer ha conseguido transformar este espacio en una habitación práctica, luminosa y llena de pequeños detalles que consiguen diferenciarla de cualquier cocina convencional.

El blanco domina los grandes muebles de almacenamiento, aportando amplitud y luminosidad, mientras que los tonos tierra y anaranjados introducen calidez y una personalidad muy especial. En el centro de la estancia aparece su elemento más llamativo: una gran isla cuadrada de Silestone en un tono tierra anaranjado. Un espacio donde el color, la funcionalidad y los pequeños detalles demuestran que una casa de campo puede ser moderna sin renunciar a su esencia.

Una gran isla central

Si hay un elemento capaz de definir por sí solo la cocina de Tania Llasera en ‘Camptania’, ese es su espectacular isla central. De forma cuadrada, dimensiones generosas y un original acabado en tonos tierra que recuerda al naranja suave, esta pieza se convierte inmediatamente en el centro de todas las miradas.

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La elección del color es uno de sus mayores aciertos. Frente al predominio del blanco que encontramos en los muebles de almacenamiento, la isla introduce una tonalidad cálida que rompe con la uniformidad y aporta profundidad a la estancia. El Silestone en color tierra proporciona una superficie continua y de aspecto contemporáneo. Su acabado convierte la isla en una pieza de gran presencia visual, casi como si se tratara de un mueble escultórico colocado en el centro de la cocina.

La isla concentra también una parte fundamental de la actividad culinaria. La placa vitrocerámica está instalada en el centro, permitiendo cocinar cómodamente y disponer de espacio de apoyo alrededor. Para completar esta zona, la influencer ha apostado por una campana extractora integrada en el techo, una solución especialmente acertada cuando se quiere mantener una estética despejada.

Luz natural y acogedora

La iluminación es otro de los elementos fundamentales para entender el encanto de la cocina de Tania Llasera. Uno de los principales atractivos es la entrada de luz natural, que contribuye a crear una atmósfera abierta y agradable. La claridad permite que los muebles blancos reflejen la iluminación y que el espacio se perciba visualmente más amplio.

La iluminación artificial también participa en esta búsqueda del equilibrio. Los elementos integrados en el techo permiten conservar una imagen ordenada y evitar que la zona central quede visualmente saturada. La combinación de luz natural, superficies claras y una iluminación de techo discreta consigue precisamente ese efecto.

Arte, toques de color y taburetes

Si la isla central aporta personalidad a través del color, los pequeños detalles decorativos son los que terminan de convertir la cocina de Tania Llasera en un espacio único. La presentadora ha demostrado que una estancia funcional no tiene por qué renunciar al arte, a los objetos especiales ni a una decoración que refleje los gustos de quienes viven en ella.

Uno de los elementos más originales es la presencia de varios cuadros colocados sobre una repisa que recorre la zona de la encimera. En lugar de recurrir únicamente a utensilios o accesorios tradicionales de cocina, Tania introduce piezas artísticas que transforman este rincón en un espacio mucho más personal.

Pero las pinceladas cromáticas no terminan ahí. El fregadero en un tono anaranjado se convierte en otro de los detalles más sorprendentes de la cocina. Los botes destinados a guardar cubiertos y utensilios de cocina se convierten en pequeños accesorios decorativos. En lugar de esconder absolutamente todo dentro de los armarios, algunos objetos cotidianos permanecen a la vista y aportan textura y color.

También llaman la atención los dos taburetes altos situados junto a la isla. Fabricados con madera y fibras trenzadas de aspecto natural, introducen un aire rústico que conecta con la esencia campestre de la vivienda.

Los taburetes aportan, además, una función esencial. Permiten desayunar sobre la isla, disfrutar de una comida rápida o acompañar a quien está cocinando. Son una invitación a permanecer en la estancia y convertirla en un punto de reunión.