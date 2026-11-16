Anna Padilla, conocida por ser la hija de la presentadora de televisión Paz Padilla, ha creado un espacio moderno y práctico en su piso del centro de Madrid

Muy andaluza y rural: la cocina de Virginia Troconis y El Cordobés

Compartir







Hay casas que conquistan por sus dimensiones y otras que demuestran que no hacen falta demasiados metros cuadrados para conseguir un hogar lleno de estilo. Este último es el caso de Anna Padilla, que ha convertido un piso de aproximadamente 80 metros cuadrados en pleno centro de Madrid en un refugio moderno, luminoso y perfectamente adaptado a sus necesidades. Una vivienda que refleja su personalidad y en la que cada decisión decorativa parece responder a una misma filosofía: aprovechar el espacio sin renunciar al diseño.

Entre todas las habitaciones, la cocina de Anna Padilla es uno de los espacios que mejor representa esta filosofía. Aunque sus dimensiones son reducidas, la influencer ha conseguido transformarla en una estancia moderna, perfectamente equipada y abierta al salón y al comedor.

PUEDE INTERESARTE Azulejos andaluces y madera: la cocina de Lourdes Montes y Fran Rivera en la finca de Málaga

Su diseño combina muebles grisáceos sin tiradores, una elegante encimera blanca con vetas grises, electrodomésticos negros integrados y una práctica península central que funciona como zona de cocción y barra de desayunos.

El resultado es una cocina pequeña, pero extraordinariamente completa, donde el almacenamiento, la tecnología y los materiales se combinan para crear un ambiente sofisticado sin resultar excesivo.

La propia Anna se ha mostrado especialmente satisfecha con el resultado de la reforma. Y no es para menos. Su cocina demuestra que los espacios reducidos también pueden convertirse en auténticos protagonistas de una vivienda, siempre que se diseñen pensando en las necesidades de quienes van a utilizarlos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una cocina abierta al salón

Una de las decisiones más importantes de la reforma fue abrir la cocina al salón. Originalmente, esta estancia era independiente, pero Anna tenía claro que quería una vivienda mucho más conectada, luminosa y funcional. La solución fue eliminar las barreras visuales y apostar por una cocina completamente integrada en la zona de estar. Una decisión que permite que salón, comedor y cocina compartan un mismo ambiente sin perder sus funciones.

Pero Anna tenía otro objetivo, quería una cocina con personalidad, aunque suficientemente discreta como para no cansarse de ella. Al estar abierta al salón, su decoración debía mantener una continuidad estética con el resto de la vivienda. Por eso, eligió muebles de líneas depuradas, colores suaves y electrodomésticos integrados. Una combinación que permite que la cocina se perciba como una prolongación natural del salón.

Otro de los grandes aciertos es la incorporación de un espejo de cuerpo entero situado frente a la cocina. Su ubicación no es casual. Además de cumplir una función decorativa, refleja parte de la estancia y multiplica visualmente la sensación de amplitud.

Una península central

Si hay un elemento que define la cocina de Anna Padilla, ese es su práctica península central. A pesar de las dimensiones reducidas de la estancia, la influencer ha conseguido incorporar una superficie que organiza el espacio y multiplica sus posibilidades. La península funciona como una frontera visual entre la cocina y el salón, pero sin levantar paredes ni interrumpir la continuidad entre ambos ambientes.

La placa vitrocerámica está integrada en la propia península, convirtiéndola en el principal espacio de cocción. Esta ubicación permite cocinar mirando hacia el salón y favorece una manera mucho más social de utilizar la cocina.

Uno de los detalles más interesantes es la elección de una campana extractora integrada directamente en el techo. La península también ayuda a crear una transición natural entre la cocina y el salón. Su diseño contemporáneo y sus acabados neutros permiten que se integre perfectamente en la decoración general.

Armarios, despensa y gavetas:

Uno de los aspectos más sorprendentes de la cocina de Anna Padilla es su capacidad de almacenamiento. Aunque no dispone de grandes dimensiones, la influencer ha conseguido aprovechar prácticamente cada centímetro para crear una estancia cómoda y organizada. Los muebles de suelo a techo adquieren especial importancia. Aprovechar la altura disponible permite multiplicar la capacidad de almacenamiento sin ocupar más superficie.

La cocina también incorpora una práctica despensa integrada, que permite organizar alimentos y productos de uso cotidiano sin dejarlos permanentemente a la vista. A ello se suman las gavetas profundas, una alternativa especialmente cómoda a los armarios tradicionales. Su diseño facilita acceder a ollas, sartenes, vajillas y pequeños utensilios, aprovechando mejor el espacio interior.

Los muebles sin tiradores también contribuyen a conseguir un acabado mucho más limpio. Al eliminar elementos sobresalientes, los frentes adquieren una apariencia sencilla y contemporánea.

Gris suave y encimera blanca veteada

La elección de los materiales y colores es otro de los elementos que definen la cocina de Anna Padilla. La influencer ha apostado por una estética contemporánea basada en tonalidades neutras, acabados elegantes y contrastes discretos. Los muebles presentan un tono grisáceo suave, una elección que aporta serenidad y resulta menos convencional que el blanco tradicional. Su acabado uniforme y la ausencia de tiradores refuerzan la sensación de modernidad.

Para acompañar el mobiliario, Anna ha elegido una encimera blanca de piedra porcelánica con vetas grises, que introduce textura y luminosidad. El fregadero, también blanco, se integra discretamente en la zona de trabajo y mantiene la continuidad cromática de la encimera. Frente al predominio de los tonos claros, los electrodomésticos negros introducen un contraste sofisticado.

Su rincón favorito:

Aunque cada detalle de la reforma está pensado para aprovechar el espacio, hay un rincón de la cocina de Anna Padilla que tiene un significado especial para la influencer, la pequeña barra de desayunos situada en la parte volada de la península. La superficie permite sentarse a tomar un café, desayunar tranquilamente o disfrutar de una comida informal sin necesidad de utilizar el comedor.

Para completar este rincón, Anna ha incorporado taburetes altos en tonalidades grisáceas con matices verdosos, que aportan una discreta pincelada de color y encajan con la paleta neutra de la estancia.