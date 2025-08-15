Daniel Brito 15 AGO 2025 - 08:00h.

El chef con dos estrellas Michelin Enrique Olvera nos da las claves para hacer la mejor cochinita pibil para los tacos

Enrique Olvera, chef mexicano, sobre los trucos para hacer los mejores tacos: "Parece sencillo, pero no lo es"

El verano es una de las épocas en las que más vida social tenemos. El buen tiempo y los días más largos invitan a socializar más, y no por ello hay que estar siempre fuera de casa. Organizar comidas y cenas con amigos y familiares al fresco siempre es buena idea y para ello tampoco hay que complicarse demasiado y entre las recetas que puedes hacer están unos buenos tacos mexicanos, como los de cochinita pibil. ¿No sabes cómo hacerlos? El chef mexicano Enrique Olvera, autor del libro ‘Días de sol. Noches taqueras’ (Phaidon), nos da las claves.

El chef del restaurante Pujol (dos estrellas Michelin) en Ciudad de México tiene claro que en un buen taco no puede faltar un “buen producto, buen equilibrio y buena tortilla. No es algo sencillo” y tampoco lo es hacer los de cochinita pibil.

Hacer un buen taco

Entre sus consejos para hacer este taco está “la cocción paciente y la tortilla que aguante el jugo y las grasas que van a querer escurrirse. Pero también esto es importante: una buena salsa de habanero. La fruta del habanero despierta todo el taco. Sin eso, la cochinita se queda a medias, o sin su chispa adecuada. Para chilangos, tantito limón, aunque en otras regiones puede ser mal visto”.

El cocinero también recuerda que no existe “una cochinita platónica a la que tengamos que aspirar. Hay muchas versiones posibles. Lo importante es entender la intención del plato: una carne jugosa, cocinada con cariño, envuelta en el sabor del achiote y la envoltura de hojas. El resto se aprende cocinando y probando”.

Para él, pensar que los tacos son fáciles solo porque son informales es un verdadero error porque “la informalidad no es sinónimo de descuido. Un taco puede ser tan trabajado o tan popular como un nigiri o una brocheta de corazón de pollo en un yakitori”.

Para rematar un buen taco, el chef mexicano sostiene que debe tener sabor y textura, pero también “algo crujiente, algo ácido, algo fresco”, dependiendo del tipo de taco que se haga. En el caso de la cochinita pibil lo tiene claro, no puede faltar “la cebolla morada encurtida: acidez, textura”.