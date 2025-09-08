Inés Gutiérrez 08 SEP 2025 - 11:00h.

No es necesario complicarse la vida para comer platos gourmet, la clave esta en los ingredientes

5 recetas fáciles de helados gourmet para ocasiones especiales

Una de las cosas más típicas del verano, después del calor y las vacaciones, es la tendencia a aprovechar el buen tiempo para salir de casa, desayunando, comiendo o cenando fuera. Con la llegada de septiembre y la vuelta a la rutina parece que esto queda en un segundo plano y vuelve a convertirse en algo ocasional, haciendo que regresemos a nuestras cocinas para volver a cocinar.

Para algunos será una mala noticia, no todo el mundo disfruta de esos minutos en los que nos convertimos en una especie de alquimistas, mezclando cosas en la cazuela, esperando que el resultado sea lo que buscábamos. Otros lo verán como una oportunidad excelente de recuperar hábitos y rutinas que tendemos a dejar de lado. Septiembre nos invita a descubrir nuestra pasión (en algunos casos oculta) por la cocina.

10 recetas para empezar septiembre con una selección de productos gourmet

El mes de septiembre suele asociarse con el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina, pero en ningún lado está escrito que esa rutina tenga que ser con recetas y platos aburridos o que tengan que ser los mismos de siempre. Parece el momento perfecto para darla una oportunidad a una nueva forma de hacer las cosas, por ejemplo con estas recetas elaboradas con productos gourmet que nos darán un impulso extra para afrontar la recta final del año con más ganas y energía.

Tartar de salmón. Rápido y sencillo de preparar, solo tendrás que mezclar el salmón cortado en daditos pequeños con un coco de cebolla morada picad finamente, alcaparras, mostaza y un poquito de zumo de limón. Puedes ponerlo solo, sobre tostadas de pan o con un poco de arroz. Ensalada de lentejas beluga. Lava y pica unas hojas de escarola y colócalas en boles individuales. Añade unas cuatro cucharadas de lentejas beluga por persona (tras sacarlas del bote y enjuagarlas), pon también colas de langostino cocidas y riega con una emulsión de aceite, vinagre, sal, pimienta y una cucharadita de miel. Pasta con salsa de almejas. Se puede preparar con almejas frescas o con almejas en conserva gourmet. El procedimiento es sencillo, tras saltear un poco de ajo en una sartén con aceite, se incorporan las almejas, un poco de vino blanco y perejil, se deja hasta que evapore el alcohol y después se mezcla con la pasta ya cocida. Carpaccio de jamón ibérico. Si quieres darle un toque especial a este aperitivo, puedes cortas unas finas lonchas de jamón ibérico y colocarlas sobre un plato. Sobre ellas, ralla un poco de queso manchego gourmet, añade un chorrito de aceite y un punto de pimienta y ¡listo! Ensalada de ventresca con tomate. Este es un clásico que siempre triunfa y es muy sencillo de preparar. Junto con unos tomates cortados al gusto, pon tu ventresca de bonito preferida, añade un poco de aceite, sal y, si quieres darle un toque diferente, unas hojitas de albahaca. Crema de calabaza y jengibre. En una olla sofríe un poco de ajo y un poco de cebolla, añade la calabaza y un toque de jengibre fresco, añade caldo de verduras y deja que se cocine hasta que esté blandito. Tritura hasta que quede una crema homogénea y sirve con pipas de calabaza. Si quieres, añade un chorrito de aceite de trufa. Tosta de mejillones con aguacate. Estas tostas se convierten en un entrante ideal y refrescante y se preparan muy rápido. Sobre una tosta de pan untamos la mezcla de aguacate machacado, lima, sal y pimienta y, sobre esta cama, ponemos unos mejillones en escabeche, con un poco de su salsa y cebolla picada muy finita. Arroz con calamares. Tras saltear un ajo bien picado en una sartén con un chorro de aceite, se añade un poco de cebolla y, cuando esté blandita, se añaden las latas de calamares, tanto los rellenos como los que son en su tinta. Una vez todo mezclado, se añade el arroz, añadimos el caldo de pescado caliente y dejamos cocer hasta que lo absorba por completo y el arroz esté listo. Ensalada de burrata con pesto. Como buena ensalada, puedes añadir lo que quieras, pero si la preparas con tomates cherry y rúcula, añades algunos frutos secos y sobre la burrata pones un poco de pesto casero, quedará de lujo. Crema de tomate. Coloca en una bandeja de horno (o dos) los tomates troceados, la cebolla, la zanahoria y el pimiento rojo, y hornea con un chorrito de aceite y sal hasta que quede tierno. Una vez listo, tritúralo añadiendo agua al gusto y un poco de azúcar. Sírvelo con pedacitos de pan tostado.

Apuesta por estas recetas sencillas, ideales para comenzar septiembre de mejor humor y llenas de ingredientes de calidad, y recuerda que, para que una receta sea gourmet no solo importa la preparación, el emplatado es también otra de las cosas que hay que cuidar.