Daniel Brito 22 DIC 2025 - 08:00h.

Sergio Castaño Jiménez y Rafael Marín Aguilera, los rostros detrás de la cuenta @hablandoderaciones, nos dan su menú para Nochebuena cocinando solo con freidora de aire

Cocinando con enfermeros: "Comer una pizza no te hace mal, igual que una ensalada no te convierte en fit"

Compartir







A las puertas de la Navidad si te toca cocinar ya tendrás algún plato cerrado y otras tantas incógnitas más con las que no sabes cómo terminar de cerrar tu menú. Al ser unas fiestas especiales es probable que estés planteando unas recetas algo más complejas. Sin embargo, no siempre hace falta complicarse más de la cuenta para sorprender a tus comensales y, además, crear un menú memorable. Y para ello tu freidora de aire puede ser tu gran aliada.

Para ello los creadores de contenido Sergio Castaño Jiménez y Rafael Marín Aguilera, los rostros detrás de la cuenta @hablandoderaciones y autores del libro ‘Airfryer. Una relación sana con la comida’ (Oberon), nos ofrecen un menú sencillo y rico confeccionado a partir de recetas de su libro para tener un primero, un plato principal para amantes de la carne y del pescado, y un postre con el que cerrar la cena.

PUEDE INTERESARTE Crema de marisco: la receta fácil y llena de sabor para sorprender esta Navidad

“Si tuviéramos que montar un menú navideño con recetas de nuestro libro, empezaríamos con una tosta de brie, que combina lo dulce y lo salado y queda preciosa en la mesa, muy festiva”, nos cuentan sobre su propuesta para abrir la cena de Nochebuena cocinando con freidora de aire y haciendo más fácil, pero igual de rico, el menú.

Para el principal dan dos opciones, un roti de pollo relleno para quienes prefieran carne, y un rape Wellington para el que se decante por pescado. “Ambos son platos sencillos de preparar en la freidora de aire, pero con un resultado espectacular, elegante y con ese sabor de hogar que nos encanta”, cuentan.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y para ponerle la guinda a la velada nos dan su receta de un postre que siempre triunfa: la tarta de pistacho cremosa, vistosa y perfecta para cerrar una comida especial sin sentirse pesado.

Crujientes de queso brie Dificultad Baja Tiempo 15 min. Ingredientes 100 gramos de queso brie Elaboración Paso a paso Corta el queso en tiras o en trozos del mismo tamaño Coloca los trozos en la cesta de la freidora de aire dejando espacio entre ellos. Cocina a 200ºC durante 8-10 minutos, hasta que estés dorados y crujientes. Deja que repose unos minutos para que termine de endurecerse.

Roti de pollo Dificultad Media Tiempo 45 min. Ingredientes 3 contramuslos de pollo

Queso brie

2 lonchas de jamón

½ manzana

1 puñado de arándanos Elaboración Prepara el pollo Coloca los contramuslos en papel film y ayúdate de un rodillo para aplanarlos. Rellena con queso brie, manzana troceada, jamón y arándanos. Enrolla con cuidado y ata cada uno con hilo para que queden compactos. Sella cada rollo en una sartén con un poco de aceite de oliva. Cocina el airfryer Termina de cocinar en la freidora de aire a 185ºC durante 20 minutos dándoles la vuelta a mitad de cocinado.

Rape Wellington Dificultad Media Tiempo 40 min. Ingredientes 1 lomo de rape

3 pimientos de piquillo

150 gramos de espinacas frescas

2 cucharadas de queso crema

1 puñado de nueces picadas

1 lámina de hojaldre

1 huevo batido

Sal

Pimienta Elaboración Prepara el rape Salpimienta el rape. Cocina las espinacas en una sartén y cuando estén añade el queso crema y las nueces. Sobre una lámina de hojaldre coloca la mezcla de las espinacas, el lomo de rape y los pimientos. Envuelve con el hojaldre y sella bien los bordes, pintando la superficie con huevo batido. Lleva a la freidora de aire Cocina en la freidora de aire previamente precalentada a 195ºC durante unos 15 minutos o hasta que veas que el hojaldre está dorado.