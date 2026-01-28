Daniel Brito 28 ENE 2026 - 16:00h.

El chef español aprovecha la nieve caída en su jardín para hacer una tarta de lo más sencilla con solo tres ingredientes

El enero ha traído a muchas zonas de España grandes nevadas, no solo donde suele caer año tras año en zonas altas y de montaña, sino que muchas ciudades, como Madrid, han visto con la lluvia tornaba en copos de nieve y poco a poco empezaba a cubrir calles y tejados de blanco. Y esto no solo ha ocurrido en España, sino que también en muchas zonas del mundo, como en Estados Unidos, donde reside el chef José Andrés y desde su propia casa ha dado una idea para convertir la nieve en un ingrediente y hacer tu propia tarta con solo tres ingredientes.

“Comenzando el día de nieve haciendo mi famoso pastel de nieve”, explicaba en sus redes sociales el chef asturiano desde su casa, donde su jardín estaba lleno de un gran manto blanco bien cuajado, así que se nota que ha sufrido una gran nevada en la zona.

De esta manera, el cocinero ha explicado cómo aprovecha él la nieve para hacer una tarta bien fresca, aunque quizá no sea la mejor época para comer una tarta helada ante el frío. Lo bueno es que se trata de un postre de lo más sencillo y que, si en tu zona ha nevado copiosamente, puedes aprovecharla, aunque no cojas la de la calle. Él mismo lo aconseja: “recuerda usar solo nieve fresca”, y por tanto, limpia.