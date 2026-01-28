El chef español aprovecha la nieve caída en su jardín para hacer una tarta de lo más sencilla con solo tres ingredientes
El enero ha traído a muchas zonas de España grandes nevadas, no solo donde suele caer año tras año en zonas altas y de montaña, sino que muchas ciudades, como Madrid, han visto con la lluvia tornaba en copos de nieve y poco a poco empezaba a cubrir calles y tejados de blanco. Y esto no solo ha ocurrido en España, sino que también en muchas zonas del mundo, como en Estados Unidos, donde reside el chef José Andrés y desde su propia casa ha dado una idea para convertir la nieve en un ingrediente y hacer tu propia tarta con solo tres ingredientes.
“Comenzando el día de nieve haciendo mi famoso pastel de nieve”, explicaba en sus redes sociales el chef asturiano desde su casa, donde su jardín estaba lleno de un gran manto blanco bien cuajado, así que se nota que ha sufrido una gran nevada en la zona.
De esta manera, el cocinero ha explicado cómo aprovecha él la nieve para hacer una tarta bien fresca, aunque quizá no sea la mejor época para comer una tarta helada ante el frío. Lo bueno es que se trata de un postre de lo más sencillo y que, si en tu zona ha nevado copiosamente, puedes aprovecharla, aunque no cojas la de la calle. Él mismo lo aconseja: “recuerda usar solo nieve fresca”, y por tanto, limpia.
La tarta de nieve del chef José Andrés
Ingredientes
- Nieve
- Matcha
- Azúcar
- Frutas secas liofilizadas
Elaboración
Paso a paso
Lo primero que hace José Andrés es recoger un soporte de tartas que había dejado en su terraza y donde se ha construido una perfecta montaña de nieve.
Para su tarta añade una cantidad bien generosa de azúcar y seguidamente una capa de marcha tamizado con un colador hasta que cubra totalmente.
Para darle el toque final añade la fruta seca, en este caso él usa durian, aunque puedes utilizar cualquier otra que tengas en casa o encuentres en el supermercado, y las utiliza como cucharilla para comer esa tarta.