El truco de Martín Berasategui para hacer una sopa de ajo con más sabor y textura

Daniel Brito 28 ENE 2026 - 12:01h.

El chef español ha reconocido que la sopa de ajo es la primera receta que aprendió y tiene su propia forma de prepararla con un ingrediente vasco

Por toda España hay un protagonista claro: el frío. En algunas zonas lo hace acompañado de nieve, en otras de lluvia, y en muchas también los acompaña el viento, así que ante tales inclemencias meteorológicas cuando el estómago nos recuerda que tenemos hambre, lo que apetece es algo calentito, contundente y que nos reconforte del temporal que hay en el exterior, especialmente si es un plato de cuchara. Y algo fácil de hacer es una buena sopa de ajo.

Si por algo se caracteriza esta receta es precisamente porque es una de las más tradicionales del recetario español y protagonista de la cocina más humilde y económica que ha ido pasando de generación en generación y que se puede preparar de forma muy sencilla en casa con tan solo un par de ingredientes que lo más probable es que tengas en tu cocina.

No obstante, con el paso de los años y el furor de la alta cocina, hasta los mayores chefs con estrellas Michelin han reinterpretado a su gusto la receta para dar determinados trucos con los que darle otro toque a la receta de siempre.

Uno de ellos ha sido uno de los grandes chefs españoles, Martín Berasategui, que además ha reconocido que se trata de la primera receta que preparó en su vida. El vasco tiene su propia receta con la que le da esencia del sabor del norte y también consigue que tenga una textura más contundente ideal para estos días invernales en los que buscamos en el plato de comida algo verdaderamente reconfortante.

Entre sus claves está echar bien de ajo, pero también la utilización de un ingrediente clave en su receta: pan sopako. Se trata de un pan típico del País Vasco que se usa especialmente para sopas porque tiene una corteza tostada y poca miga que hace que tenga una gran consistencia.

