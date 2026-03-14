Daniel Brito 14 MAR 2026 - 08:00h.

La actriz ha dado la receta que ha descubierto de una tarta de queso que prepara en solo cinco minutos con las medidas para una porción individual

La receta del cheesecake japonés de tiramisú a cuya moda se ha sumado Chef Bosquet

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La tarta de queso vive un momento de oro. Es raro el bar o restaurante que no la ofrece en su carta de postres, y no nos quedamos solo con su versión normal, sino las múltiples que han ido surgiendo con el tiempo, desde la de pistacho hasta la de galleta de lotus, de matcha o la de chocolate. Pero como todo, y más si hablamos de repostería, hacer una buena tarta de queso requiere de tiempo y precisión, aunque la actriz María Castro ha compartido su receta de una cheesecake que se deja lista en apenas cinco minutos.

“La tarta de queso más fácil del mundo”, comienza exponiendo la intérprete antes de contar el sencillo paso a paso para lograr esta tarta de queso de lo más cremosa. Lo cierto es que en redes sociales hay muchas recetas que prometen tener lista la tarta en pocos minutos, lo bueno de esta es que se hace en ración individual y es ideal para esos días de antojo en los que no tienes ni mucho tiempo ni ganas de cocinar.

Además de los ingredientes, lo que necesitas es un recipiente apto para llevar la mezcla al microondas y dejarla reposar unas horas en la nevera antes de comerla. Se necesitan muy pocos ingredientes para hacerla y cuando ya la tengas preparada puedes hacer como ella y usar mermelada de arándanos u optar por tus gustos personales y añadir cualquier otra mermelada de otra fruta, un sirope o chocolate. "Como la más rica del mundo, pero superfácil y muy cremosa", comenta María Castro tras catar el resultado final.