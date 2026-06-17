Rocío Ponce 17 JUN 2026 - 13:27h.

La sexta edición del Día Mundial de la Tapa de Lavapiés se celebra hasta el domingo 21 de junio con la participación de más de 20 bares que sirven sus exclusivas croquetas

La mejor croqueta de jamón de España

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Según el último estudio de Saborea España, la croqueta es nuestra segunda tapa favorita, por detrás de la tortilla de patata y seguida de la ensaladilla rusa, las bravas y el jamón. Y aunque muchos pueden o no estar de acuerdo con este ránking, la croqueta es uno de los estandartes de la cultura del tapeo y la gastronomía de nuestro país. Es muy versátil, tan clásica como innovadora; puede viajar hasta la cocina de cualquier país y volver a España con el sabor de la comida de tu abuela. Bien lo sale Lavapiés, que vive hasta el próximo domingo 21 de junio su particular fiesta de la bechamel frita en 21 bares.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Tapa de cada 16 de junio, la Asociación de Comerciantes de Lavapies inaugura de nuevo Fastival gastro. De hecho, en Lavapiés llevan 6 años creando en torno al tapeo todo un evento gastronómico en el que participan 21 bares del conocido barrio madrileño ofreciendo una tapa de croqueta exclusiva a 1.5€ hasta el próximo domingo 21.

Las hay para todos los gustos y paladares (también veganas y vegetarianas): de zorza y bacalao, de langostinos y trufa, de morcilla patatera, de queso crema y cabrales, de pesto genovés y carrillada ibérica, orientales con cerdo agridulce y caribeñas de yuca y pollo desmechado... y hasta una que homenajea a Robe Iniesta.

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No se trata solo (aunque también) de salir a comer croquetas y descubrir nuevos bares y sabores, este evento también quiere que nos pongamos el delantal. Por ello, la madrina de la sexta edición es la chef y dietista Xandra Luque, reconocida por aunar gastronomía y nutrición.

La jefa de cocina de la Clínica Universidad de Navarra, donde ha impulsado un nuevo modelo hospitalario de alimentación, y ha compartido, con motivo del Día Mundial de la Tapa de Lavapiés, cuatro tipos de croquetas de lo más saludables y nutritivas: de gambas al ajillo con alioli suave de albahaca; de puerro confitado, cremoso de gorgonzola y pato desmigado; de cocido madrileño con aliño de hierbas frescas; y de postre, croqueta dulce de chocolate y praliné de avellanas.

“La primera lleva un guiso reducido de forma tradicional, es muy tostada y tiene ese sabor suave de gamba blanca”, explica Xandra Luque. “Para la segunda, el pato se confita en aceite de oliva y se desmiga a mano, combina el gorgonzola con el dulzor del puerro pochado muy lentamente”, apunta. La de cocido “reaprovecha el caldo, con toda la carne desmigada y pochada con bechamel, y las hierbas frescas envuelven y realzan los sabores”.

“Nos despedimos con el recuerdo a la crema de avellanas de nuestras meriendas en forma de croqueta, melosa por dentro y crujiente por fuera”, añade. Por suerte, tenemos las cuatro recetas de Xandra Luque para emular en casa las propuestas de esta chef. Toma nota, con paciencia seguro que consigues clavar el resultado y acabar incluyendo esa croqueta en tu recetario habitual del hogar.

Croquetas de cocido madrileño

Ingredientes (para 30 unidades):

250 g de carne de cocido desmenuzada (morcillo, pollo y jamón)

80 g de mantequilla

80 g de harina

1 litro de leche

Sal

Pimienta

Nuez moscada

Elaboración:

Funde la mantequilla y añade la harina y cocina durante 2 minutos. Incorpora la leche poco a poco sin dejar de remover y agrega las carnes picadas y condimenta. Cocina hasta obtener una masa espesa.

Reposo: Extiende la masa, cubre y refrigera durante 12 horas.

Formado y fritura: Da forma a las croquetas, empana cada una en harina, huevo y pan rallado. Fríe a 180 °C hasta que queden doradas.

Croquetas de gambas al ajillo

Ingredientes (30 unidades):

300 g de gambas peladas

4 dientes de ajo laminados,

1 guindilla

80 g de mantequilla

80 g de harina

1 litro de leche

Sal

Elaboración:

Saltea los ajos y la guindilla, añade las gambas troceadas y cocina brevemente. Prepara una bechamel con mantequilla, harina y leche. Incorpora el sofrito de gambas.

Reposo: Refrigera la masa durante toda la noche.

Formado y fritura: Empana y fríe a 180 °C hasta obtener un exterior crujiente.

Croquetas de gorgonzola y puerro

Ingredientes (30 unidades):

150 g de queso gorgonzola

2 puerros medianos

80 g de mantequilla

80 g de harina

1 litro de leche

Pimienta negra.

Elaboración:

Pocha el puerro finamente picado hasta que quede tierno. Elabora una bechamel clásica e incorpora el gorgonzola y el puerro. Mezcla hasta integrarlo completamente.

Reposo: Deja enfriar la masa y refrigera durante 12 horas.

Formado y fritura: Empana y fríe las croquetas hasta que estén doradas y cremosas en su interior.

Croquetas dulces de chocolate, praliné de avellanas y rebozado de almendra

Ingredientes (25 unidades):

500 ml de leche

60 g de mantequilla

70 g de harina

120 g de chocolate negro

100 g de praliné de avellanas

Huevo batido

Almendra granillo para rebozar.

Elaboración:

Prepara una masa dulce con mantequilla, harina y leche. Añade el chocolate y el praliné hasta obtener una mezcla homogénea. Deja que se enfríe completamente.

Formado: Forma croquetas pequeñas y congela ligeramente para facilitar el empanado.

Rebozado y fritura: Pásalas por huevo y la almendra granillo. Fríelas brevemente a 170 °C o dóralas en freidora de aire. Como consejo, lo ideal es servirlas templadas.