Cuando el melón, el jamón, el pepino, el aguacate y la albahaca se unen en una misma elaboración, el resultado es mucho más que un gazpacho

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Da igual cuántos años transcurran o cuántas tendencias gastronómicas aparezcan cada temporada. El melón con jamón es una de esas recetas que nunca falla. La última oportunidad de despedirte de este fruto del verano en octubre con una propuesta ligera, refrescante y fácil de preparar.

Sin embargo, incluso las recetas más tradicionales pueden reinventarse. Y precisamente eso es lo que ocurre con este delicioso gazpacho de melón con jamón, una versión moderna que conserva toda la esencia del plato original, pero la transforma en una elaboración mucho más sofisticada.

Además, esta receta tiene todo lo que se le puede pedir a un plato: es ligera, nutritiva, hidratante, rápida de preparar y tremendamente refrescante. Una opción ideal para servir como entrante o para disfrutar en una cena ligera.

El melón con jamón: el clásico

Generaciones enteras han disfrutado de este plato sencillo que combina dos ingredientes aparentemente opuestos, pero que juntos crean una armonía perfecta. El elevado contenido en agua del melón lo convierte en un gran aliado para mantener una correcta hidratación. Además, aporta vitaminas, minerales y antioxidantes de forma natural, convirtiéndose en una opción muy interesante dentro de una alimentación equilibrada. Después aparece el jamón, responsable de aportar el contrapunto salado que hace tan especial esta combinación.

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Una versión diferente

La gran transformación de esta receta llega cuando el tradicional plato de melón con jamón se convierte en un gazpacho. La base está formada por melón maduro, que aporta dulzor, frescura y una textura increíblemente suave. A él se suman otros ingredientes como el pepino, que añade un toque vegetal muy refrescante, y el aguacate, responsable de proporcionar cremosidad y una textura sedosa difícil de conseguir de otra manera. El pan ayuda a dar cuerpo al conjunto, mientras que la albahaca fresca introduce un matiz aromático que eleva la receta y aporta un toque especialmente veraniego.

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El secreto está en la textura

Una de las grandes ventajas de este gazpacho es que permite adaptarse fácilmente a los gustos de cada persona. La textura puede ajustarse según el resultado que se desee obtener. Si prefieres una elaboración más ligera y refrescante, basta con añadir un poco más de agua durante el triturado. De esta forma se consigue una consistencia más fluida, perfecta para servir en vaso.

Por el contrario, si buscas una textura más cremosa y consistente, puedes incorporar una cantidad ligeramente superior de aguacate. Este ingrediente aporta densidad de forma natural y convierte el gazpacho en una crema mucho más untuosa y envolvente.