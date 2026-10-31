Diferentes, equilibradas y pensadas para triunfar cuando la mesa se llena de amigos y lo único importante es compartir una buena comida sin complicaciones.

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Organizar una comida para un grupo grande puede convertirse en todo un desafío. Cuando sabes que van a sentarse alrededor de la mesa diez, doce o incluso más personas, lo primero que suele venir a la cabeza es el tiempo que habrá que pasar en la cocina. Sin embargo, preparar un menú completo, abundante y con un resultado espectacular no tiene por qué significar pasar horas entre fogones ni complicarse con elaboraciones imposibles.

La clave está en escoger recetas sencillas que luzcan mucho, puedan prepararse con antelación y permitan disfrutar de la compañía en lugar de pasar toda la reunión pendiente del horno o de los fuegos. Con una buena planificación es posible sorprender a todos con platos llenos de sabor sin renunciar a la comodidad.

La propuesta de hoy reúne precisamente esas cualidades. Comienza con un aperitivo de queso brie perfecto para abrir el apetito, continúa con una milhojas gratinada de espinacas, jamón y gambas al ajillo, un plato principal que resulta tan vistoso como fácil de elaborar, y termina con una delicada mousse de chocolate blanco con galletas Lotus, un postre fresco, cremoso y perfecto para preparar con antelación.

Un aperitivo de queso brie

Toda comida especial merece un buen comienzo, y pocas opciones funcionan tan bien como un aperitivo con queso brie. Cremoso, suave y muy versátil, este queso se convierte en el protagonista de una receta que apenas requiere unos minutos de preparación y que siempre consigue sorprender.

Al hornearse, el queso se vuelve irresistiblemente cremoso y se mezcla con el toque salado del jamón, el crujiente de las nueces y el dulzor natural de las pasas y la miel. Cada bocado ofrece un equilibrio perfecto entre texturas y sabores, convirtiéndolo en un aperitivo ideal para compartir. Además, se prepara en muy pocos minutos y se sirve acompañado de pan tostado, picos o crackers, logrando una receta elegante, reconfortante y perfecta para abrir cualquier comida con amigos o en familia.

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Brie al horno Personas 4 pax. Tiempo 15 min. Dificultad Baja Ingredientes Queso brie

Jamón serrano

Nueces

Pasas

Miel Elaboración Prepara la base Corta el queso brie en dados y colócalos repartidos en una fuente apta para horno. Entre los trozos de queso, intercala las lonchas de jamón serrano para que el sabor se distribuya de manera uniforme. Añade el resto de ingredientes Reparte por encima las nueces troceadas y las uvas pasas al gusto, cubriendo toda la superficie. Termina con un generoso hilo de miel para aportar el toque dulce que equilibra el conjunto. Hornea hasta que esté fundente Introduce la fuente en el horno, previamente precalentado, y cocina durante 10-15 minutos, o hasta que el queso esté completamente fundido y empiece a burbujear. Sirve y disfruta Llévalo a la mesa recién salido del horno y acompáñalo con pan tostado, crackers o picos. Un aperitivo cremoso, crujiente y lleno de contrastes que desaparecerá en cuestión de minutos.

Milhojas gratinada

Cuando hay muchos comensales conviene apostar por un plato principal que pueda prepararse con antelación y terminarse en el horno justo antes de servir. La milhojas gratinada de espinacas, jamón y gambas al ajillo cumple perfectamente con ese objetivo.

Cada capa aporta una textura distinta. Las espinacas ofrecen un punto fresco y vegetal, el jamón añade intensidad y las gambas al ajillo incorporan un aroma irresistible gracias al ajo dorado y al aceite aromatizado. Todo ello queda unido por una elaboración cremosa que, tras el gratinado, adquiere una superficie dorada y muy apetecible.

Además de su sabor, destaca por su presentación. Al servir las porciones se aprecia el bonito efecto de las diferentes capas, convirtiéndose en un plato elegante que parece mucho más elaborado de lo que realmente es.

Milhojas gratinada de espinacas Personas 4 pax. Tiempo 45 min. Dificultad Baja Ingredientes 600g espinacas cocidas

450g gambas crudas (peladas)

180g jamón (troceado)

6 dientes de ajo

1 buen chorreón de aceite

Sal, pimienta y cebolla en polvo

400g tomate frito

350g bechamel

500g queso rallado

6 tortillas de trigo (grandes) Elaboración Prepara el relleno Comienza dorando el ajo picado en una sartén con un chorrito de aceite de oliva a fuego medio-alto. Cuando empiece a desprender su aroma, incorpora el jamón y sofríelo durante un par de minutos. Añade las gambas y las espinacas Incorpora las gambas y cocínalas durante aproximadamente un minuto. Después, añade las espinacas y saltea todo junto hasta que reduzcan su volumen. Sazona con sal, pimienta y un toque de cebolla en polvo al gusto. Haz la mezcla cremosa Añade al relleno 4 cucharadas de tomate frito y 4 cucharadas de bechamel. Remueve bien hasta conseguir una mezcla cremosa y perfectamente integrada. Monta la milhojas Forra un molde con papel de horno y comienza a montar la milhojas alternando capas de tortillas de trigo con el relleno preparado. Entre cada capa, añade un poco de queso rallado para conseguir un interior aún más jugoso. Si sigues esta receta, utilizarás 6 tortillas de trigo y 5 capas de relleno. Gratina hasta que quede dorada Finaliza cubriendo la superficie con una generosa capa de bechamel y queso rallado. Hornea a 200 °C, con calor arriba y abajo y sin ventilador, durante unos 30 minutos, o hasta que la superficie esté bien gratinada y dorada. Sirve y disfruta Deja reposar unos minutos antes de desmoldar y cortar. Así las capas se mantendrán firmes y podrás disfrutar de una milhojas cremosa, jugosa y llena de sabor.

Mousse de chocolate blanco con Lotus:

Todo gran menú merece terminar con un postre especial, y esta mousse de chocolate blanco con galletas Lotus reúne todo lo que se busca cuando hay muchos invitados. Es fácil de preparar, puede hacerse con varias horas de antelación y gusta prácticamente a todo el mundo.

La suavidad del chocolate blanco crea una mousse muy ligera y cremosa que contrasta a la perfección con el característico sabor caramelizado de las galletas Lotus. Esa combinación consigue un equilibrio dulce sin resultar empalagoso, lo que la convierte en una opción ideal después de una comida abundante.

Además, al servirse bien fría, aporta una agradable sensación de frescura que ayuda a cerrar el menú de una forma ligera. Puede presentarse en copas individuales, pequeños vasos o incluso en un recipiente grande para servir al centro, adaptándose fácilmente al número de comensales.