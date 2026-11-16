Redacción Gastro 16 NOV 2026 - 10:43h.

María Pespín destaca que esta receta además de un desayuno rico permite "compartir tiempo de calidad con nuestros hijos"

El desayuno más fresco y delicioso de María Pespín: el smoothie bowl con proteínas, hidratos y sorpresas

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¿Quién dijo que desayunar saludable tenía que ser aburrido? La receta de las tortitas de plátano que María Pespín nos propone es fácil, rápida y deliciosa. La podemos preparar con los más pequeños de la casa en tan solo 15 minutos.

Las tortitas de plátano esponjosas se decoran en forma de osito con fruta fresca y se convierten en una manera preciosa de convertir el desayuno en un momento para disfrutar en familia.

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Tortitas saludables de plátano en forma de osito Personas 2 pax. Tiempo 15 min. Dificultad Baja Coste 3 euros € Ingredientes Un plátano maduro

Un huevo

Dos cucharadas de yogurt natural sin azúcar

1/2 cucharadita de levadura química o polvo de hornear

Una pizca de canela al gusto

Unas gotitas de aceite de oliva virgen extra para la sartén

Rodajitas de plátano para decorar Pelamos el plátano maduro, lo colocamos en un bol y lo aplastamos con un tenedor hasta conseguir una textura de puré. ¡Este paso es perfecto para que participen los niños! Preparamos la masa. Incorporamos el huevo, las dos cucharadas de yogur natural, la levadura química y una pizca de canela. Mezclamos muy bien hasta conseguir una masa homogénea. Cocinamos las tortitas. Calentamos una sartén antiadherente con unas gotitas de aceite de oliva virgen extra. Añadimos una porción de masa formando una tortita redonda. Cocinamos a fuego medio-bajo hasta que esté suficientemente cuajada para darle la vuelta y doramos por el otro lado. Colocamos la tortita en un plato y la decoramos utilizando dos rodajitas de plátano para formar las orejas y otra para el hocico. Con los arándanos hacemos los ojitos y la nariz. La masa sobrante se añade al resto de la mezcla para preparar pequeñas tortitas, tipo mini pancakes. Las dejamos enfriar y las guardamos en un recipiente hermético en la nevera para disfrutarlas al día siguiente.

Lo mejor de esta receta es que en la elaboración pueden participar los peques, como en los procesos más simple de aplastar el plátano, el primer paso que para María Pespín " es perfecto para que participen los niños! También se pueden sumar a mezclar los ingredientes, aunque siempre bajo supervisión de un adulto, advierte la influencer.

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Después toca preparar la masa: al puré de plátano maduro un huevo y sigue mezclando. A eso le añades cuatro cucharadas de harina de avena, yogurt, levadura química y una pizca de canela. Todos esos ingredientes los mezclamos muy bien hasta conseguir una masa homogénea en la que ya no puedas distinguir el plátano y no haya grumos a la vista.

Para cocinar las tortitas se pone al fuego una sartén antiadherente con unas gotitas de aceite de oliva virgen extra y cuando esté caliente se añade una porción de masa formando una tortita redonda. Se hace a fuego medio-bajo hasta que esté suficientemente cuajada para darle la vuelta y dorarla por el otro lado.

Ya con las tortitas hechas, llega la parte más divertidas para los peques: hacer nuestro osito. Para ello colocamos la tortita en un plato y con dos rodajitas de plátano puedes jugar a hacerle las orejas y con otra el hocico. Para los ojitos y la nariz la experta recomienda, los arándanos. Aquí también puedes dejar a los niños que desaten su creatividad y puedan intercambiar frutas y formas a su gusto.

Con el resto de la mezcla se pueden preparar tortitas más pequeñas, "tipo mini pancakes. Las dejamos enfriar y las guardamos en un recipiente hermético en la nevera para disfrutarlas al día siguiente". De esta forma, ya tendremos otro desayuno o merienda prácticamente preparado.

Un desayuno saludable, mucho más allá de comer

María Pespín nos ha confesado que lo que más le gusta de esta receta "es que no se trata únicamente de preparar un desayuno rico y saludable, sino de compartir tiempo de calidad con nuestros hijos".

Para la experta en recetas sanas "cuando los niños participan en la cocina, descubren los alimentos a través de sus sentidos". De esta forma "desarrollan habilidades y se sienten protagonistas de lo que van a comer".

Otra de las bondades de estas tortitas, especial peques, es que no llevan azúcares añadidos y se aprovecha el dulzor natural del plátano maduro. Así que también "les estamos enseñando desde pequeños que una alimentación saludable también puede ser divertida, creativa y deliciosa", asegura la influencer que reivindica la importancia de "enseñarles desde pequeños que comer saludable también es disfrutar".

Y ya, como último consejo, nos recuerda que lo más seguro para preparar los arándanos para los más pequeños "es cortarlos longitudinalmente en cuartos para reducir el riesgo de atragantamiento".