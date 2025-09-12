Inés Gutiérrez 12 SEP 2025 - 11:00h.

Cualquier momento es bueno para reservar en ese restaurante al que tanto tiempo llevamos queriendo acudir, pero quienes se sientan más felices teniendo una excusa o un motivo para ello, el mes de septiembre es perfecto para ellos. Nada mejor que evitar la pequeña tristeza que nos produce dejar atrás el verano dándonos un capricho.

Septiembre es el mes del cambio, ese que dice que se acaba el verano y con él las vacaciones, y que toca volver a la rutina. Hacerlo del mismo modo que la dejamos aparcada no parece la mejor de las ideas y para eso el mes de septiembre es también perfecto, porque nos permite tener una suerte de segundo comienzo de año. Si se ha podido disfrutar de un merecido descanso o, por lo menos, de un no menos merecido cambio de aires, lo habitual es afrontar septiembre llenos de energía y con las pilas cargadas.

Es el momento de hacer planes, de retomar el gimnasio, de volver a quedar con los amigos con los que tan complicado ha sido coincidir durante las semanas de verano. Es un mes clave para comenzar nuevos proyectos, para plantearnos cambios… y también para darnos esos caprichos que sabemos que nos merecemos, como pueden ser salir a comer o cenar fuera de vez en cuando.

Este pequeño antojo puede suponer una gran diferencia para encarar el mes de septiembre con ciertas ganas, porque no podemos olvidar que, si bien intentamos ver el lado positivo del final del verano, también nos toca dejar atrás el espíritu libre y el ambiente relajado que suele acompañar durante el mes de agosto. Toca regresar a nuestro día a día, pero nada nos impide hacerlo con pequeños alicientes, como una reserva en un restaurante que nos haga un poco más llevadera la rentrée.

8 restaurantes de Madrid para reservar en septiembre y no pensar en la rentrée

Madrid tiene una gran oferta en ocio y eso hace que las posibilidades sean muchas. Esto está genial, porque las opciones entre las que se puede escoger son muy variadas y al gusto de todo el mundo, pero en ocasiones puede llegar a resultar abrumador, sobre todo si no tienes claro qué te apetece. Esta pequeña selección puede ayudarte a crear tu propia lista de lugares más que apetecibles para visitar este mes de septiembre (y también después).

TATEL. Hace tiempo que se escucha el nombre de este restaurante y no son pocos los que han ido dejando para más adelante lo de visitarlo para comprobar si lo que se dice de él es cierto. Merece la pena dale una oportunidad y disfrutar de su cocina tradicional con un toque diferente. Si está en tu lista de lugares que visitar, no dejes pasar más tiempo.

La Santa. Hace más de un año que abrió sus puertas, por lo que si estabas esperando a que se asentara y pudiera ofrecer lo mejor, es el momento de darle una oportunidad a este espacio, que mezcla cena y espectáculo de música en directo. Cocina mexicana con inspiración mediterránea que ofrece lo mejor de los dos mundos para que el comensal acabe satisfecho.

El Patio de Claudio. Este mismo año abría sus puertas en el Hotel Único, de la mano del chef Mario Valles, con una carta que es ideal tanto para quienes quieren sentarse a comer tranquilamente, como para los que disfrutan compartiendo raciones. Ideal para los más foodies.

Noi. Si estás deseando darte un homenaje con la mejor comida italiana, Noi puede ser una gran opción, gracias a la propuesta del chef italiano Gianni Pinto. Recetas tradicionales que pasan por las manos del cocinero para convertirse en una nueva versión, un toque diferente que hace que cada visita a su sala sea especial.

Casa Salesas. Ideal para tomarse un cóctel, pero también sirven desayunos, brunch, comidas, aperitivos, tapeos y cenas, por lo que tienes para escoger el mejor momento del día para ir a disfrutar de su carta. Todos los platos son ideales, pero no dejes pasar la oportunidad de probar su bikini trufado de queso fundido.

Persimmon's. Se ha convertido en uno de los restaurantes del momento gracias a la propuesta de Natalia Dzidziguri y Nino Kiltava, que han apostado por traer algunos de los platos más emblemáticos de la gastronomía de su país, Georgia. Sentirás que sigues viajando sin salir de casa.

Ceferino. En Argentina se congratulan de preparar los mejores asados y tener la mejor mano con la parrilla, nada mejor que reservar en Ceferino para comprobar si es cierto. Tienen otras muchas opciones, cortes distintos y también opciones vegetales. Un gran plan de domingo.