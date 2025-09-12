Lolo Picardo, uno de los ocho dueños de la Venta de Vargas, nos cuenta por qué su familia vende el célebre restaurante de San Fernando

Ruta gastronómica por Cádiz: dónde comer en el paraíso de las tapas

Compartir







Un restaurante de comida tradicional andaluza con más de un siglo de recorrido se prepara para cambiar de propietarios. Su historia se remonta a finales de 1921, cuando consta que existía en la ciudad gaditana de San Fernando con el nombre de Venta Eritaña. En 1937, cuando Catalina Pérez y su hijo Juan Vargas se hicieron con la gestión del local de manera definitiva, pasó a llamarse la Venta de Vargas. Su fama no se debe solo a las recetas de Catalina y su nuera María Jesús Picardo, con sus famosas tortillitas de camarones, sino al apoyo del negocio al flamenco. Allí empezó a cantar Camarón de la Isla y era un visitante habitual Manolo Caracol. “El sello de Manolo Caracol, Camarón de la Isla, Sara Baras, Niña Pastori, Chato de la Isla… hacen de este lugar algo diferente”, expone su web. Seguirá en funcionamiento hasta el próximo 28 de septiembre con sus actuales dueños.

La Venta de Vargas (plaza de Juan Vargas, s/n, San Fernando, Cádiz) está considerada una catedral del flamenco en Cádiz y su historia ha llegado a ser contada en un musical. Después de meses en búsqueda de nuevos dueños para continuar con el negocio, está a punto de venderse por unos 3,8 millones de euros, según comparte el Diario de Cádiz.

Lolo Picardo, uno de los dueños del restaurante en la actualidad, ha hablado con Gastro sobre la despedida de su negocio. Como portavoz de la familia Picardo, nos ha explicado por qué han optado por vender: “La Venta de Vargas es de 8 personas, de las que 4 ya no trabajan aquí. Las que no trabajan aquí quieren su parte, coger ya la herencia que les dejan sus padres… En mi caso, yo quiero dejar la herencia a mis hijos en condiciones, sin altibajos”.

PUEDE INTERESARTE El restaurante de Cádiz recomendado por la Guía Michelin que ha conquistado el paladar de José Andrés este verano

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“No tenemos relevo generacional”, confiesa, ya que los miembros de la nueva generación de los Picardo “han estudiado cosas que no tienen que ver con la hostelería”. Además, afirma que es el mejor momento para venderla, ya que sigue siendo un negocio que funciona bien en la provincia de Cádiz. “Si fuera mío solo, no lo vendía. Nos reunimos toda la familia Picardo y se decidió vender”.

El futuro dueño de la Venta de Vargas

Los Picardo esperan formalizar la compraventa de la Venta de Vargas en cuestión de días: “Prácticamente ya están hechas todas las gestiones y la vamos a vender, con mucho dolor en nuestro corazón porque es parte de nuestra vida… La semana que viene posiblemente se firme el contrato. Después de mucha gente que ha venido y preguntado, hay una persona que ya se ha interesado de lleno por ella. Está a punto de venderse”.

El portavoz de la familia nos confirma que el restaurante seguirá en la misma línea en un futuro: “El nuevo dueño puede hacer con la propiedad lo que quiera, pero es verdad que la persona que la ha cogido es una persona que ama la Venta. Tiene muchos recuerdos de su familia… Va a llevar la misma idiosincrasia que tenía, va a seguir el mismo estilo y va a apostar también por el flamenco y por la comida típica de la bahía de Cádiz”.

La despedida de la Venta de Vargas

La Venta de Vargas seguirá en funcionamiento hasta el próximo 28 de septiembre con sus actuales dueños, manteniendo las actuaciones programadas para este mes. Lolo Picardo recuerda algunos de los los artistas más destacados que han pasado por allí: “Han sido muchos conciertos y actuaciones”. Él menciona nombres como lo de Juan Moneo El Torta, Dolores Montoya (viuda de Camarón de la Isla), El Cañejo de Barbate, Carolina Castilla, que es “una de las cantaoras que más veces ha cantado en la Venta”, Jesús Méndez o María Guerrero, que ahora forma parte de la compañía de baile de Sara Baras.

Además, nos adelanta que el 29 de septiembre se despedirán con un último certamen de corte de jamón. Contará con la presencia de Florencio Sanchidrián, maestro cortador y embajador del jamón ibérico, y otras personalidades del mundo de la gastronomía: “Eso va a ser el cierre de la Venta de Vargas con la familia Picardo”.