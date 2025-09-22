Recomendamos a Patti Smith varios lugares de Girona para tomar café de especialidad o un buen brunch

Patti Smith ha viajado hasta Cataluña con su banda para dar dos conciertos en el Auditori de Girona los días 18 y 19 de septiembre, dentro de la programación musical de la edición número 34 del festival Temporada Alta. Presentada como “icono del rock y poeta del punk”, la artista ha aprovechado su visita para pasar por el casco antiguo de Girona y fotografiar la escalinata de San Martín o mostrar su ropa secándose al sol en un balcón. En su cuenta de Instagram se puede ver que se despidió de la ciudad con una taza de café y escribiendo un texto en el que hace un guiño a una canción de su amigo Bob Dylan: “This is one last cup of coffee on the road going home”.

La estrella es una adicta confesa al café. “Nunca bebía agua cuando tenía 40 y tantos. Solo bebía café”, llegó a compartir en su web. Después de que un médico le dijera por aquel entonces que estaba deshidratada, se obligó a sí misma a beber agua, pero solía poner un café solo a su lado: “Rara vez tomaba el café, pero el alivio del olor, de tenerlo cerca, de alguna manera hizo que la rutina de agua que me había impuesto fuera soportable”. A continuación recomendamos a Smith cinco lugares de Girona donde pedir un buen café, además de un vaso de agua.

Oniria Cafè

Los dueños de Oniria (carrer del Nord, 11, Girona) llevan desde 2021 sirviendo cafés de especialidad en su pequeño local en la ciudad: “El café es el puente que nos conecta. Creemos en el movimiento del café de tercera ola y sus valores fundamentales. El café de especialidad es un producto preciado que merece atención en un mundo acelerado e impulsado por el consumo masivo”. Puedes acompañar tu café con algún dulce vegano o comprarlo para hacerlo en tu hogar. “Aquí saben cómo tostar el café de forma moderna y sobre todo cómo prepararlo”, indica una de las reseñas en Google.

Originem

Otro establecimiento para tomar café de especialidad es Originem (carrer de la Força, 1, Girona), que apuesta por trabajar con productores locales “para ofrecer deliciosos productos de kilómetro 0 de forma sostenible, ahorrando el máximo de agua y no utilizando plásticos”. Allí puedes saborear distintos cafés en tazas de cerámica hechas a mano, comer dulces elaborados con ingredientes eco o tostadas hechas con pan de masa madre.

La Fábrica Girona

Las bicicletas que decoran las paredes de La Fábrica Girona (carrer de la Llebre, 3, Girona) se deben a que uno de sus propietarios es el exciclista profesional Christian Meier, que aprendió a tostar café junto a su esposa para abrir la que afirma ser la primera cafetería de especialidad de Girona. Su acogedor local con terraza es un punto de visita obligada para los amantes del ciclismo y también para cualquiera que desee disfrutar de un brunch con bagels, tostadas o gofres.

Selva Life Coffee & Brunch

Inspirándose en la naturaleza de la selva ecuatoriana surgió Selva Life Coffee & Brunch (carrer Migdia, 15, Girona). Allí no solo sirven café de especialidad, procedente de fuentes sostenibles y apoyando el comercio justo, sino también alimentos de calidad aptos para celíacos, vegetarianos y veganos: “Tanto en las tostadas del brunch como en el menú, evitamos un exceso de carbohidratos simples y azúcares innecesarios, dándole mayor importancia a las grasas saludables, frutas y vegetales frescos”.

Casa Cacao

Además de trabajar en El Celler de Can Roca y tener locales como la heladería Rocambolesc o el bar Vii, el famoso Jordi Roca también está detrás de Casa Cacao (plaça Catalunya, 21, Girona). Si Patti Smith quisiera probar algo dulce con su café, allí se combinan un obrador y un bar especializado en chocolate y cacao. Su carta reúne bebidas calientes y frías pensadas para cada estación del año.