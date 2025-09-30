La pizzería de Málaga del actor Miguel Herrán inspirada en 'La Casa de Papel'

Daniel Brito 30 SEP 2025 - 10:30h.

El actor está detrás de una pizzería que lleva por nombre Casa Bella Ciao, haciendo referencia a la canción que se popularizó en España con su serie

La pizzería a la que van los futbolistas del Real Madrid y el Atlético

El actor malagueño Miguel Herrán ha saboreado en la última década las mieles del éxito tras ser descubierto por Daniel Guzmán en la película ‘A cambio de nada’ por la que ganó el Goya a mejor actor revelación. Desde entonces ha encadenado proyectos en cine y televisión de éxito, como la cinta ‘Modelo 77’ o las series ‘Élite’ y ‘La casa de papel’, esta última la que le supuso un impulso internacional en su carrera y a la que homenajea en su proyecto hostelero en Málaga.

Pese a su amor por Málaga, el actor no la visita tanto como le gustaría porque, según él, se ha vuelto una ciudad muy turística, tal y como relataba en una entrevista con El País, lo que no le ha impedido abrir una pizzería hace unos meses, Casa Bella Ciao (calle Escultor Marín Higuero, 8), una referencia clara a la serie que no solo está presente en su nombre, también en su color corporativo: el rojo.

Así surgió Casa Bella Ciao

Casa Bella Ciao, que solo tiene disponibilidad para llevar, se define como una pizzería artesanal de la que forman parte tres socios, uno de ellos el propio Miguel Herrán, que se unió a Miriam Ruiz Mateos, productora de cine con la que trabajó en ‘A cambio de nada’.

Desde entonces ambos han mantenido una gran amistad que en 2024 se materializó con la apertura de Casa Bella Ciao en Málaga tras inspirarse en la pasión por las pizzas gourmet de la productora y su lugar de residencia, a lo que luego se sumó la inspiración de la serie.

Sin embargo, faltaba una pieza, y a comienzos de 2025 se unió a este proyecto Fernanda Pinheiro, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la hostelería tras haber trabajado en algunos de los mejores restaurantes italianos de Madrid. De origen brasileño y completamente enamorada de Málaga hace que la pizzería funcione a la perfección con un equipo de pizzaioli que elaboran de forma artesanal cada una de sus masas.

Pizzas de todo tipo

La pizzería ofrece una gran variedad de pizzas, como su masa napolitana elaborada con harina de trigo 00 y fermentada entre 24 y 48 horas con sabores como la marinara, la diavola, la amatriciana o la trufada, todas ellas pudiéndose pedir en tamaño de 20 o de 30 centímetros.

También cuentan con la pizza proteica, con una base de pollo y huevos en tamaño cuadrado de 20x20 centímetros con la que tienen otra gran variedad de sabores. Además tienen masas sin gluten y pizzas dulces, como la de crema de pistacho.