50 Top Pizza es una popular guía que selecciona las mejores pizzerías del mundo. A lo largo del 2025 ya ha compartido sus listas de los mejores lugares para comer pizza en distintas zonas del planeta, como Asia, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Su último listado, presentado en septiembre durante una gala en Nápoles, desvela cuáles son las 50 mejores pizzerías a nivel global, colocando una madrileña dentro del top 10.

Baldoria (calle José Ortega y Gasset, 100, Madrid) es la octava mejor pizzería del mundo según la citada guía, que vuelve a tenerla en cuenta tras haberla elegido como la segunda mejor de Europa en 2025. Además, ya había sido galardonada por ofrecer la mejor carta de cócteles. “El restaurante de Ciro Cristiano ha logrado la difícil tarea de seguir creciendo en calidad. Más que las nuevas incorporaciones, que sin duda no faltan, es la mejora continua de lo existente lo que nos sorprende constantemente”, comentan desde 50 Top Pizza.

La cuenta de Instagram del negocio ha celebrado este reconocimiento: "En 2024 soñábamos con llegar lejos, pero quién diría que en tan solo un año daríamos este salto increíble pasando del puesto 26 a ser la 8ª mejor pizzería del mundo".

La pizza recomendada en Baldoria

¿Qué tiene de especial Baldoria para ser la mejor pizzería de España? La guía destaca como puntos fuertes del negocio su servicio “cada vez más eficiente y amable, capaz de gestionar cualquier situación” y un local “moderno, glamuroso y muy colorido”. Sobre las pizzas, señala que su masa es “suave y ligera, con un estilo contemporáneo y una corteza pronunciada”, además de contar con productos italianos e incluir “algunos toques de la excelencia española”.

La guía alaba la carta de bebidas del establecimiento: “Es de primera, especialmente en cócteles”. También hace referencia a sus precios: “La cuenta está en la media de la ciudad, con una calidad alta; es difícil encontrar una mejor en Madrid”.

50 Top Pizza recomienda probar la Bufala Fest (17 euros), que lleva salsa de tomate San Marzano asado, mozarela de búfala DOP, tomatitos confitados, crujiente de parmesano, pesto de albahaca y limón. “Se trata de nuestra versión personal de la 'Margherita', es una pizza con ingredientes DOP que destaca por su sabor intenso con toque acidulado y que ofrece un equilibrio perfecto.

Por algo fue premiada como la 'Mejor Pizza de España' en diciembre de 2024”, compartió con Gastro el empresario napolitano Ciro Cristiano, fundador del negocio. “La 'Bufala Fest' surgió de una pregunta sencilla: ¿Cómo podemos dar un twist a la 'Margherita' de siempre, sin traicionarla? Así empezamos a mezclar los sabores: la mozarela de búfala DOP, suave y cremosa; el pesto de albahaca que hacemos en casa con albahaca fresca (y sin frutos secos), con un toque de limón para despertar el conjunto; y los tomates cherry, que confitamos lentamente para que exploten dulzura”, nos explicó.

Las mejores pizzerías de España

El listado de las mejores pizzerías del mundo de 50 Top Pizza en 2025 también incluye otras ubicadas en España. En el puesto número 20 aparece Sartoria Panatieri (carrer de L’Encarnació, 51; carrer de Provença, 330, Barcelona), que había logrado el bronce en la lista 50 Top Pizza Europa 2025. La guía había recomendado probar su pizza cubierta con stracciatella de burrata, tomate y pesto de albahaca con piñones tostados.

Aunque se llama 50 Top Pizza, la lista se extienda hasta llegar a un total de 100 pizzerías. Fuera del top 50, aparecen en el puesto 54 la madrileña Fratelli Figurato (calle Alonso Cano, 37; calle Larra, 13; avenida de Filipinas, 14, Madrid), en el número 70 la catalana La Balmesina (calle Balmes, 193, Barcelona) y en la posición 76 la vasca Demaio (calle San Francisco, 10; calle San Vicente, 1, Bilbao).