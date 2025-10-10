Dónde comer la mejor morcilla de Burgos en Madrid 

Inés Gutiérrez 10 OCT 2025 - 11:00h.

No hace falta estar en Burgos para comer su plato estrella, la morcilla

Los 9 bares de tapas en Burgos donde probarás la mejor morcilla y otros sabores de otoño

Convertidas en todo un referente de la gastronomía burgalesa, las morcillas cuentan con un gran número de admiradores y seguidores que no dudan en pedirla siempre que ven que aparece en la carta del restaurante en el que están comiendo. Para no arriesgar, otras personas escogen el restaurante porque saben que en su carta encontrarán lo que buscan, la morcilla de Burgos.

Elaborada con cebolla horcal, arroz, sangre de cerdo, manteca de cerdo, sal, pimienta, pimentón y otras especias, lo que verdaderamente distingue a la morcilla de Burgos es el uso de esta cebolla en concreto, porque es blanca, dulce y con alto contenido en agua y fibra, lo que ayuda a darle su característico sabor. Además, es autóctona de la zona, por lo que no sorprende demasiado que sea la escogida para prepararlas.

Cada cual decide la proporción de las especias y del resto de ingredientes, obteniendo así morcillas con diferentes sabores. Una vez determinada la proporción en la que se van a añadir los ingredientes, se mezclan todos con el arroz previamente cocido, se usa la mezcla para rellenar los intestinos de cerdo, que se cosen o atan en sartas y procede a cocerse en caldera de cobre. Una vez pasado el tiempo suficiente, se escurren, se enfrían y se cuelgan a oreo.

Pueden comerse fritas, asadas o a la parrilla, aunque también hay quien prefiere agregarlas a un buen guiso. Más allá de la manera en la que se escoge disfrutar de ellas, los expertos suelen recomendar tomarlas recién hechas y calentitas. Si además podemos encontrar un lugar en el que las preparen por nosotros y nos ahorren el proceso de cocinarlas y después tener que recoger la cocina, mejor todavía. Por eso, encontrar en Madrid un restaurante donde las podamos pedir para compartir (o no) es una suerte.

Dónde comer la mejor morcilla de Burgos en Madrid

La mejor morcilla de Burgos es evidente que está en esta ciudad, pero quienes estén en Madrid y echen de menos este plato típico, nada mejor que darle una oportunidad a estos restaurantes y bares, donde han aprendido a prepararla de la mejor manera, haciendo que hasta los paladares más exigentes tengan que admitir que en este caso no importa el lugar donde se coma, sino que quien la prepare sepa hacerlo.

Taberna de la Daniela . Este lugar es bastante conocido por su cocido madrileño con sus tres vuelcos (la sopa, los garbanzos y verduras y, finalmente, las carnes), pero eso no quiere decir que eso sea lo único que tienen en su carta, si los garbanzos no son lo tuyo, tienes otras muchas opciones entre las que escoger, como su morcilla de Burgos, que ellos acompañan con unos pimientos de Gernika, una gran combinación.

. Este lugar es bastante conocido por su cocido madrileño con sus tres vuelcos (la sopa, los garbanzos y verduras y, finalmente, las carnes), pero eso no quiere decir que eso sea lo único que tienen en su carta, si los garbanzos no son lo tuyo, tienes otras muchas opciones entre las que escoger, como su morcilla de Burgos, que ellos acompañan con unos pimientos de Gernika, una gran combinación. Restaurante Adrede . Comida tradicional y guisos de toda la vida te esperan si escoges este restaurante, un espacio pensado para sacarle el mayor partido a esas recetas de siempre, pero también para disfrutar de algunas que no son tan de aquí. Apuesta por los mejores sabores de Madrid, como con sus callos a la madrileña, pero también por sus gyozas de pato o salmón marinado con wakame. Por supuesto, si tienes antojo, escoge sus morcillas de Burgos frita.

. Comida tradicional y guisos de toda la vida te esperan si escoges este restaurante, un espacio pensado para sacarle el mayor partido a esas recetas de siempre, pero también para disfrutar de algunas que no son tan de aquí. Apuesta por los mejores sabores de Madrid, como con sus callos a la madrileña, pero también por sus gyozas de pato o salmón marinado con wakame. Por supuesto, si tienes antojo, escoge sus morcillas de Burgos frita. Mesón el Chacón . La mejor cocina gallega llega a Madrid de la mano de este mesón, donde se puede reservar mesa para comer, pero también ofrece la posibilidad de llevártela para casa. Como la buena mesa no tiene fronteras, además de convencer con su caldo gallego y su lacón con grelos, ofrece una estupenda morcilla de Burgos para quienes no pueden parar de pensar en ella.

. La mejor cocina gallega llega a Madrid de la mano de este mesón, donde se puede reservar mesa para comer, pero también ofrece la posibilidad de llevártela para casa. Como la buena mesa no tiene fronteras, además de convencer con su caldo gallego y su lacón con grelos, ofrece una estupenda morcilla de Burgos para quienes no pueden parar de pensar en ella. Restaurante Botín . Callos a la madrileña, manitas de cochinillo rebozadas, ensalada riojana y, como no podía ser de otra manera, morcilla de Burgos. Los entrantes de este restaurante es una muestra de algunos de los platos más destacados de la gastronomía nacional, un perfecto aperitivo para lo que ofrece en sus platos principales, donde no falta el cochinillo asado, la sopa de ajo con huevo y jamón o el bacalao en salsa de tomate y ñora.

. Callos a la madrileña, manitas de cochinillo rebozadas, ensalada riojana y, como no podía ser de otra manera, morcilla de Burgos. Los entrantes de este restaurante es una muestra de algunos de los platos más destacados de la gastronomía nacional, un perfecto aperitivo para lo que ofrece en sus platos principales, donde no falta el cochinillo asado, la sopa de ajo con huevo y jamón o el bacalao en salsa de tomate y ñora. Panamera. Una mezcla de tradición e innovación es lo que ofrece Panamera en su carta, porque sí, en ella podemos encontrar morcilla de Burgos (entre otras muchas cosas), pero no como esperamos. Ellos ofrecen una opción completamente diferente, un caramelo de morcilla de Burgos con helado de pimiento de Piquillo, un buen ejemplo de lo que te espera si lo escoges para comer.

Una pequeña muestra de entre las muchas opciones que hay en la capital para poder disfrutar de sabores emblemáticos. La morcilla de Burgos es especial, única y deliciosa, por eso no merece la pena quedarse con las ganas de probarla, incluso cuando no estamos de visita en su tierra. Aprovecha para descubrir nuevos lugares y sabores mientras te das un capricho.