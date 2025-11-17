Inés Gutiérrez 17 NOV 2025 - 11:00h.

En estas marisquerías, el producto fresco y de calidad se convierte en su mejor carta de presentación

Dónde se comen las mejores ostras del mundo: 6 destinos de élite

A la hora de escoger un restaurante no existe una única forma de acertar, hay que tener en cuenta muchos matices, siendo el principal qué nos apetece comer en cada momento. Quienes tengan antojo de croquetas no escogerán el mismo restaurante que los amantes de las hamburguesas, o aquellos que tengan ganas de pizza, sushi, ramen o un bocadillo, pero si lo que te apetece es una buna mariscada, lo mejor es acudir a una marisquería.

En Madrid hay opciones de sobra para escoger dónde queremos comer o cenar, esto hace que siempre se pueda encontrar dónde ir y, si hay suerte, reservar mesa el día y a la hora que más nos apetece. Si hay mucha, mucha suerte puede que encontremos mesa sin tener que hacer esa reserva y solo acudiendo al local a la hora en la que tenemos hambre (y está abierto al público, claro).

Tener tantas opciones es un lujo, pero también puede llegar a resultar abrumador, porque encontrar el lugar que mejor se adapte a nuestros gustos y condiciones puede llevar cierto tiempo, valorando todas las opciones, comparando qué tienen para ofrecer y cuál es la mejor para nosotros. Por eso no está nada mal establecer ciertos parámetros que nos ayuden a eliminar rápidamente algunas de esas opciones, también es una gran idea que otro sea quien haga esta labor por nosotros.

Quienes estén deseando darse un capricho y acudir a una marisquería ya han hecho una primera selección, lo que hace el trabajo un poco más sencillo. Nuestra selección es de marisquerías en Madrid, pero también de aquellas que merecen la pena y que tienen un precio medio, aunque nos hemos dejado llevar por la emoción y algunas opciones son una grata sorpresa.

Las mejores marisquerías de Madrid por menos de 100 euros

Esta es tan solo una pequeña selección de las muchas opciones que existen para escoger en Madrid entre las marisquerías y los restaurantes especializados en trabajar los productos del mar:

El Cucurucho del Mar. Hay un pequeño pedazo de Galicia en el centro de Madrid y está entre las cuatro paredes de este restaurante. Producto fresco y de calidad, con especialidades tradicionales como las zamburiñas frescas o el pulpo de Bueu con cachelos. Comparte alguno de sus arroces, dale una oportunidad a su rape a la gallega o prueba su mariscada/ parrillada para dos personas por 42 euros, con un extra si quieres que incluya bogavante. Ribeira do Miño. Si buscas calidad a buen precio, esta marisquería de Malasaña puede ser una de las mejores opciones para ti, porque puedes tener su Mariscada especial para dos personas por 50 euros. Un precio más que asequible y que invita a darle una oportunidad a su carta. Mariscos, pescados, carnes, platos gallegos como el pulpo a feira o los pimientos del Padrón, y de postre, tarta de Santiago. La Chalana. Este lugar es uno de los imprescindibles de la capital y, aunque tras la pandemia su cierre fue un duro golpe para todos, la apertura de un nuevo local poco después lo compensó. Tienen carnes, pescados y mariscos, con parrilladas que incluyen bogavante por menos de 70 euros por persona. Más allá de sus parrilladas variadas, no dudes en probar su caldereta de pescado o su arroz con bogavante. Atrapallada. En la zona de Embajadores puedes encontrar este lugar en el que el marisco tiene un lugar destacado, pero ofrecen otras muchas opciones para aquellos que tengan ganas de un buen arroz con carabineros, un bacalao confitado con crema de Piquillo o un solomillo a la parrilla. Entre sus mariscos destacan sus ostras, sus zamburiñas o sus gambas blancas, pero también sus carabineros y vieiras gallegas. El Pescador. Desde 1975 este restaurante es un imprescindible para el marisco y el pescado en la capital, por la calidad de sus productos y el cariño de su cocina, que apuesta siempre por potenciar el sabor a mar. Tienen una gran variedad de productos donde escoger, desde nécoras a centollos, bogavante, almejas o langosta, entre otras muchas opciones. El precio dependerá del precio, pero si quieres puedes probar su bandeja de marisco, por poco menos de 100 euros por persona.

Lo cierto es que en una marisquería podemos gastarnos tanto dinero como queramos, aunque algunas de ellas ayudan con sus precios a salir contentos y con el estómago lleno. Suelen tener otras opciones que tampoco está nada mal y si quieres centrarte en los mariscos, puede que quieras regresar otro día porque te has quedado con ganas de probar sus arroces, sus carnes o sus pescados.

Sin duda una gran estrategia para afianzar a esos clientes que son amantes de los productos del mar y de todas las combinaciones que ofrecen, desde las versiones más sencillas, sin apenas salsas o complementos, hasta las más elaboradas que ofrecen la posibilidad de mojar pan al final.