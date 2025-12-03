El precio de la Navidad se dispara con el turrón más caro de los últimos años

Una de las causas de la subida de precio del turrón, es la subida de los costes de los ingredientes

Los sabores de turrones más raros para innovar en Navidad: plancton, pan con tomate, curry y mucho más

Compartir







La llegada de la Navidad está a la vuelta de la esquina y trae muy malas noticias para nuestros bolsillos: el precio de los turrones sube, el de los bombones se dispara, su tamaño es cada vez más pequeño y su precio mayor. El turrón ha incrementado su coste hasta un 88%. La causa de esta subida es el aumento en los precios de los ingredientes, como el chocolate o los frutos secos.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Javier Fatás, responsable de frutos secos de COAG, quien explica por qué han subido los precios de los frutos secos: “El precio de la avellana y de la almendra se está recuperando, estamos en precios de hace diez años. El problema es que había tenido un descenso importante en los últimos años. No podemos culpar a la almendra del precio del turrón, porque está a precios de hace diez años; creo que no tiene ningún sentido”.

Javier Fatás, responsable de frutos secos de COAG: "La cadena de producción sí ha subido en otros eslabones"

Además, comenta que ocurre lo mismo con otros ingredientes: “Pasa lo mismo con la miel, estamos en precios de hace diez años. La cadena de producción sí ha subido en otros eslabones, pero intentar decir que es por la almendra es algo que no tiene mucho sentido”.

Por último, explica cómo ha sido este año de producción de almendra: “Este año ha sido un buen año de producción, justamente tuvimos los dos años anteriores de baja producción, pero este año se ha recuperado. Pero no solo dependemos de la producción de aquí, porque se importa muchísima almendra californiana y la de aquí también se exporta mucho”.