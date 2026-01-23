La calle con más bares del mundo es española: el paraíso para amantes del tapeo

Daniel Brito 23 ENE 2026 - 16:00h.

En una céntrica calle de una ciudad española se concentra la mayor densidad de bares del mundo donde disfrutar de los mejores pinchos y tapeo

Las 5 mejores calles de Segovia para ir de tapas

Compartir







España es un país de bares, tanto que según varias fuentes somos el país con mayor densidad de bares por habitante de todo el mundo. No es de extrañar, prácticamente cada pueblo tiene, como mínimo, su propio bar, mientras que en las grandes ciudades las opciones para irte a tomar una caña, un vino o tu aperitivo es infinita, con bares en casi cada esquina y para todos los gustos. Tanto que en España hay varias calles o zonas que son de lo más populares para los amantes del tapeo.

Un ejemplo es la calle Laurel del Logroño, un punto de encuentro al que acude todo visitante de la ciudad para degustar su gastronomía y probar los mejores pinchos yendo de bar en bar para no dejar nada sin catar. También son populares muchas calles de ciudades como Granada, Segovia o Salamanca.

Sin embargo, existe una calle muy popular en una ciudad española porque se trata de la calle con más bares del mundo teniendo en cuenta su longitud: apenas 190 metros de longitud donde se encuentran un total de 21 bares. ¿Y dónde se encuentra esa calle? En Pamplona, y se trata de la calle San Nicolás. Todo visitante a la ciudad navarra lo hace también pensando en su gastronomía, y en solo una calle puede degustar todo lo mejor de su oferta culinaria, desde la cocina más vanguardista hasta la más tradicional.

En una sola calle de Pamplona se encuentra una gran variedad gastronómica que va de bares con más de 100 años de historia hasta otros más recientes que ofrecen una cocina más innovadora, pero sin perder la esencia de quien busca un momento de tapeo y pinchos en el centro de la ciudad.

PUEDE INTERESARTE Ni Granada ni Madrid: la mejor zona de tapas de España está en una inesperada calle de Castilla

Dónde comer en la calle San Nicolás

Entre los lugares por los que hay que pasar está la Vermutería Río, abierta desde 1963, y que cuenta con un solete Repsol y ha sido distinguido como el mejor bar de pintxos 2025, donde el frito de huevo es su gran emblema. Otro lugar clave es Casa Otano, que lleva más de 100 abierto, donde los ingredientes frescos y locales son los protagonistas de su gastronomía, desde su increíble bacalao gratinado con alioli hasta sus carrilleras al vino tinto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otro punto de interés para llenar el estómago durante tu visita a Pamplona es Baserriberri, que cuenta con un Sol Repsol y con galardones en la Semana del Pincho de Navarra, como su croqueta de pulpo e ibérico o su espectacular sándwich de rabo de toro al kalimotxo.

La oferta sigue con bares y restaurantes como El Marrano, Ulzama, Escalerica Centro, La Vieja Iruña o La Mandarra de La Ramos, cada uno con su esencia, y en busca de dar a Pamplona un empujón culinario para ponerlo en primera línea mundial de la gastronomía en solo unos metros de calle en pleno centro de la ciudad.