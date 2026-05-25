Rocío Ponce 25 MAY 2026 - 12:09h.

La influencer ha desvelado cuál es la novedosa tarta de queso que la ha conquistado por completo superando todo tipo de expectativas

Extra: la receta para hacer una tarta de queso en 15 minutos

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Pocos fans de las tartas de queso son ajenos al nombre de Alex Cordobés. Este joven madrileño consiguió, gracias al boca a boca, llegar hasta los oídos de varios jugadores del Real Madrid que acabaron por hacer virales sus tartas, que ya venían enamorando a muchas personas en la capital. La fama llegó a este joven autodidacta que fue mejorando la receta familiar hasta llegar a la deliciosa tarta semilíquida con la que consigue colas diarias en su tienda-boutique de la calle Velázquez y de Burgocentro.

La influencer Violeta Mangriñán ha sido una de las pocas que ha probado uno de los sabores más especiales que ha unido a sus tartas de queso. De hecho, es una receta de edición limitada (solo estará a la venta durante el mes de mayo) y se suma a una tendencia global que arrasa: la de la #cookiedough.

“Vi en TikTok la tarta de queso cookie dough de Alex Cordobés y me dio fomo (fear of missing out - miedo a perderse algo). Ahora entiendo el hype (entusiasmo extremo): ¡está de locos!”, dijo en Instagram la influencer. Y continuó asegurando que ella es fiel fan de la receta clásica de este repostero: la tarta de queso básica. “Me gusta la más básica de todas y pensé que no me iba a gustar tanto, pero 10/10. Ojalá se quede en carta”, añade asegurando que no se trata de un story publicitario ni de colaboración.

Alex Cordobés no deja de innovar con su receta "mágica", adaptándola a nuevos sabores fruto de colaboraciones con marcas, con otros chefs, con productos icónicos o simplemente con ingredientes de moda que consiguen el interés de medio mundo. Tarta de queso de Ferrero Rocher, de natillas, de violetas, de moras, de yuzu & chocolate blanco, de matcha, Parmigiano Reggiano, de frambuesas y rosa, Happy Hypo, Lotus y hasta de caviar han salido de su obrador.ç

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¿Qué es cookie dough?

Aunque cookie dough realmente se refiere a la masa de galletas que se come sin hornear, en realidad Alex Cordobés ha hecho suya la tendencia gastro para crear una tarta de queso con galletas cookies de estilo norteamericano. De gran tamaño, con pepitas de chocolate y con un punto de cocción muy concreto, se hornea solo lo justo para que los bordes queden hechos pero el centro permanezca tierno y con los trozos de chocolate medio fundidos, imitando esa textura del cookie dough pero de forma segura.

Alex cambia en esta tarta de cookies al estilo Nueva York la base por esta galleta y añade a la masa de queso trocitos de galleta que luego aparecerán en cada cucharada que se dé a esta deliciosa creación que ha convencido a Violeta Mangriñán y a muchos otros que apuran lo que queda de mes para volver a comerla. Ella no es la única que espera que se quede entre las que oferta este repostero especializado en cheesecakes... Solo hay que leer los comentarios a sus posts para descubrirlo.

Cómo son estas tartas

La tarta “básica” a la que se refiere Violeta es la tarta de queso tradicional al estilo vasco que lanzó a la fama a Alex Cordobés y que ha conseguido que ahora tenga una empresa de éxito total. De hacer pruebas y tartas para amigos en el horno de casa que trasladó al garaje a tener una boutique que parece de alta costura en una de las calles más emblemáticas de la capital que vende más de 1300 tartas al día y que es una nueva meca de peregrinación para los que recorren el mundo probando tartas de queso.

“Nuestra tarta de queso original, elaborada diariamente en nuestro obrador, consta de una base de galleta con mantequilla sobre un manto de queso cremoso recubierto con una capa tostada de Maillard. Es la tarta perfecta para los amantes de la tradición y la cremosidad”, explica en su web.

Los precios de las tartas grandes (para unas 12 personas) y medianas (para 8) están entre 45 y 35€ y se pueden reservar. Están disponibles en sabores como Tradicional, Chocolate Blanco, Chocolate Belga, Oreo, Happy Hippo, Dulce de Leche, Lotus y Pistacho. Además de las innovaciones de cada temporada.

Las tartas pequeñas de Alex Cordobés son ideales para compartir entre dos personas. Vienen en un estuche rígido reutilizable y fácil de transportar que añade ese efecto de lujo silencioso a la experiencia de la compra de esta tarta. Cuesta 15 € (todas las variedades excepto la de pistacho que cuesta 17 €). Estas tartas de tamaño mini se elaboran a diario en cantidades limitadas y no se pueden reservar.